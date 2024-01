DC’s Legends of Tomorrow is een spin-off van de populaire TV series Arrow en The Flash en bevat een cross-over met Arrow, The Flash en Supergirl. In deze serie vol epische special effects volgen we tijdreiziger Rip Hunter, die terugreist naar het verleden om een team samen te stellen van helden en schurken, uit Arrow en The Flash, om een onsterfelijke superschurk tegen te houden. Kan dit team een onverwoestbare bedreiging voor altijd stoppen? Zij moeten met elkaar een onsterfelijke gek genaamd Vandal Savage, die de wereld heeft overgenomen en Rip Hunters vrouw en kind heeft vermoord, zien te stoppen. Rip reist met dit team door de tijd om Vandal Savage voor eens en voor altijd een halt toe te roepen.DC Legend’s of Tomorrow verschijnt 8 maart op DVD en Blu-ray

