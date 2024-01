Win: Quarry seizoen 1 op Blu-ray

Het is 1972 en Amerika worstelt met de Vietnamoorlog. Marinier Mac Conway keert na een tour of duty terug naar Memphis, waar hij zijn leven met zijn vrouw Joni weer probeert op te pakken. De oorlog laat hem echter niet los en gemeden door zijn dierbaren en uitgespuugd door de maatschappij raakt Mac steeds meer geïsoleerd. Dan komt hij in contact met The Broker, een crimineel met duistere zaakjes overal langs de Mississippi. Mac wordt gedwongen een klus van hem aan te nemen en krijgt de codenaam Quarry. Al snel raakt hij meer en meer verstrikt in het criminele net van The Broker. Deze thrillerserie is gebaseerd op de boeken van auteur Max Allan Collins en is geregisseerd door Emmy-award winnaar Greg Yaitanes. De serie is een must-see voor liefhebbers van rauwe, neo-noire misdaadthrillers.Quarry S1 is vanaf 8 maart verkrijgbaar op DVD en Blu-ray

