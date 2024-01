'Het is alsof je in een ruimtestation zit en elke dag probeert een marathon te lopen'

Terwijl de zeilers in Rio klaar zijn met de Spelen, is Nederlands beste zeezeiler volop bezig met zijn voorbereidingen op de zwaarste race ter wereld: de Volvo Ocean Race, 45.000 zeemijlen in negen maanden. Voor Simeon Tienpont (34) wordt het zijn eerste keer als schipper van zijn eigen boot, Team AkzoNobel.

Tekst: Danny Koks

De Volvo Ocean Race start volgend jaar oktober. Vind je het niet moeilijk om zo lang te moeten wachten?

‘Integendeel, elke ochtend als ik om zes uur in de gym sta, voelt het al alsof de dag te kort duurt. Er is zo ongelooflijk veel te doen.’

Waar gaat de meeste tijd in zitten?

‘We verzamelen massa’s data om de boot zo nauwkeurig mogelijk technisch te analyseren en te kijken waar we winst kunnen pakken. Tot voor kort mochten teams in de Volvo Ocean Race hun eigen boot samenstellen. Deze keer zullen alle teams voor het eerst in exact dezelfde boten varen als in de voorgaande editie. Dat betekent dat je na een etappe van meer dan dertig dagen binnen een uur of zelfs minuten van elkaar kunt finishen. Een half procentje snelheidsverschil klinkt niet veel, maar op 45.000 zeemijlen betekent dat 225 mijl voorsprong op je concurrenten.’

Word je er niet tureluurs van om al die data te analyseren?

‘Ik heb scheepsbouwkunde gestudeerd, dus ik vind dat juist fantastisch. Ik heb twee keer de America’s Cup gewonnen, een van de meest prestigieuze zeilwedstrijden ter wereld. Ook toen was ik als ingenieur continu op zoek naar die kleine verschillen. In 2013 stonden we in de America’s Cup met 8-1 achter. Uiteindelijk wonnen we met 9-8. En dat was allemaal dankzij dat procentenwerk. Dat hele spel is even zenuwslopend als verslavend.’

Dit wordt de derde keer dat je aan de Volvo Ocean Race meedoet, en jouw eerste keer als schipper. Het cliché van de jongensdroom die uitkomt?

‘Absoluut. Toen ik acht jaar oud was, ging ik op zondag met mijn vader mee naar kantoor om te kijken of we via de fax de logboeken van de bemanning konden uitdraaien. Daar zat ik dan de hele week op te puzzelen. Nu heeft ieder team mediamensen aan boord die elke dag foto’s en video’s de wereld insturen. Satellietverbindingen zijn zo goed geworden dat je de volgende editie waarschijnlijk live via social media kunt volgen. Hoe geweldig is het dat je over een paar jaar een app op je telefoon kunt openen en je bij wijze van spreken live in zo’n zeilboot zit?’

Hoe gaat het samenstellen van de bemanning in zijn werk? Kunnen mensen solliciteren, moeten ze hun cv opsturen?

‘Ik heb de afgelopen tien jaar in de absolute top van de sport gezeten, dus ik ken gelukkig wel een paar mensen (lacht). De Volvo Ocean Race is bijna of je in een ruimtestation zit en elke dag probeert een marathon te lopen. Dus het juiste team samenstellen is cruciaal. Je hebt verschillende karakters nodig die elkaar blijven uitdagen en er doorheen slepen als het nodig is. En ik ben op zoek naar mijn eigen Max Verstappen. In elke sport lopen Verstappens rond die nog niet ontdekt zijn, maar wel dubbel zo hard willen hollen als de rest en een uniek talent bezitten.’

Is de klimaatverandering nog van grote invloed op de race?

‘Het poolijs in de Zuidelijke Oceaan ligt veel hoger dan twintig jaar terug. Topzeilers zeggen nu dat het juist veiliger is om dichter langs de Zuidpool te varen, want daar zijn de ijsschotsen in ieder geval groot genoeg om ze op de radar te kunnen zien. Dus ja, er is wel veel veranderd op de oceanen. Ik spreek weleens veteranen die al zes races op hun naam hebben staan. Die vertellen hoeveel orka’s, walvissen en zeeschildpadden ze in de jaren tachtig onderweg tegenkwamen. En de commerciële scheepvaart is bijvoorbeeld ook gigantisch toegenomen: 90 % van wat bij jou in huis staat, is ooit op een boot vervoerd.’

Wat wordt de lastigste etappe?

‘Misschien wel de laatste, van Gothenburg naar de finish in Scheveningen. Het is een korte etappe van hooguit 38 uur, maar met heel veel obstakels onderweg, grote stromingen in de Noordzee en een finish in eigen land met ook nog een Nederlandse boot. Dus daar liggen de nodige hoge verwachtingen, haha.’