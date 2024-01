7 feiten over stekkerauto's

De overheid had nooit aan subsidies voor stekkerauto's moeten beginnen, vindt staatssecretaris Wiebes van Financiën. Toch is geen enkel voertuig momenteel zo sterk in beweging als de elektrische auto. Met wisselend succes, dat wel.

Tekst: Danny Koks

6...

miljard ?euro subsidie heeft de overheid in plug-in hybrides gepompt, terwijl het klimaateffect nagenoeg nul is. Leaserijders mochten volledig belastingvrij rondrijden in hun stekkerauto. Dat deden ze zelden elektrisch, waardoor leasebakken als de Mitsubishi Outlander feitelijk zwaar gesubsidieerde benzineauto's waren.

19...

BMW i8's bestelde Leicester City-eigenaar Vichai Srivaddhanaprabha voor de spelers die hem de eerste landstitel in de clubhistorie bezorgden. Inclusief het laten overspuiten in de clubkleuren kostte het caudeautje de miljardair 2,4 miljoen euro.

1,1513...

seconden deed Grimsel erover om van 0 naar 100 km/u te knallen. Daarmee is het de snelst accelererende elektrische auto ter wereld. De makers, een team van dertig studenten van de Academic Motorsports Club Zürich, pakten het wereldrecord afgelopen juni op de militaire vliegbasis Dübendorf.

0.59...

% ?van alle auto's die in de maand juni in West-Europa zijn gekocht, zijn elektrische modellen (zoals de Renault Zoe, de Nissan Leaf of de Tesla Model S). In absolute aantallen komt dat neer op 8.195 auto's.

400.000...

elektrische auto's wil LeEco, de Chinese concurrent van Tesla, jaarlijks gaan produceren. De Chinezen investeren 20 miljard yuan (bijna 2,7 miljard euro) in de bouw van een autofabriek in het oosten van het land. Het is nog niet bekend wanneer hun eerste auto op de markt komt.

12...

% van alle auto's in Ontario moeten in 2025 elektrisch zijn, wil premier Kathleen Wynne van de Canadese provincie. Dat komt neer op 1 miljoen auto's. Een ambitieus plan, want op dit moment rijden er slechts 7.000 ecovriendelijke auto's rond in Ontario.

36...

snelladers heeft de ANWB in Nederland neergezet. Het opladen van je accu duurt bij deze laadpalen 15 tot 30 minuten. Bij een publiek laadpunt op straat duurt dat al gauw 4 uur, bij je stopcontact thuis zo'n 8 tot 10 uur.