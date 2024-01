Winnaar en verliezer van de dag: Sander Cirk vs. Duitse toeristen

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Sander Cirk

De Chinese Alice Zhang, internetliefde van Sander Cirk, heeft ook gesproken. En ja, ze vindt hem nog steeds leuk https://t.co/wfvpxNbaWg — AD.nl (@ADnl) 3 augustus 2016

De Nederlander die zo'n twee weken op een vliegveld in China wachtte op een internetliefde die niet kwam opdagen, is terug in Nederland. Vanmiddag landde hij op Schiphol, waar hij werd opgewacht door zijn familie, meldt de regionale omroep NH. Een heldenontvangst, dus. En er is goed nieuws: ze vindt hem nog steeds leuk.

Verliezer van de dag: Duitse toeristen

#platjadaro grabant quan encara no sabia ni què passava... quins desgraciats. pic.twitter.com/4mTRlB4iv5 — Claudia Geli Ivars (@c_geli) 3 augustus 2016

Duitse toeristen riepen in de Spaanse badplaats Platja d'Aro voor de grap dat er een terroristische aanslag gaande was, met paniek en doodsangst tot gevolg. Meerdere Nederlanders waren erbij aanwezig en deden tegenover de Volkskrant hun verhaal. We wisten dat Duitsers over het algemeen geen humor hebben, maar dit is wel heel slecht.