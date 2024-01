Consul, help ons toch!

Beste burgemeester Cees van der Knaap van Ede,

U heeft in uw gemeente al enige tijd veel last van een groep Marokkaanse jongeren. Het zijn er niet weinig: enkele tientallen. Maar ook weer niet een paar honderd of duizend. En het zijn altijd dezelfde, op dezelfde plek bovendien: in de wijk Veldhuizen.

Kortom: lastig, zou je zeggen, maar oplosbaar. Combinatie van een goed, helder gesprek en de lange lat, van de buurtwerker en de politieagent, van een beetje luisteren en vervolgens veel repressie. En over tot de orde van de dag. Maar nee. U vindt het probleem dermate onoplosbaar, dat u besloot tot de meest beroerd denkbare maatregel: u schakelde de hulp van de Marokkaanse consul in. Er zijn gemeenten in Nederland waar zo veel Oost­Europeanen bij elkaar wonen in kleine flatjes, dat ze voor overlast zorgen. Burgemeesters van die gemeenten hebben daar veel werk aan: zorgen dat dat niet uit de hand loopt, huisjesmelkers aanpakken, voorkomen dat de getergde buurt aan eigenrichting gaat doen: noem maar op.

Wat ik werkelijk nog nooit heb gehoord uit een van die gemeenten, was dat de burgemeester dan maar naar de Poolse ambassade belde, en vroeg of de lange arm van premier Beata Maria Szydlo genegen is even naar – pak ‘m beet ­ Venlo af te rijden om dit probleem op te lossen. Zo’n burgemeester zou je voor gek verklaren, uitlachen en uit zijn ambt ontheffen.

Welnu: zo’n burgemeester bent u. Maar dan nog erger. Want die Polen hebben een Pools paspoort. Maar die Marokkaanse jongens hebben een Néderlands paspoort. Of we het nu leuk vinden of niet (in het geval van deze groep in Ede denk ik vooral: niét), dat zijn onze landgenoten. Uw burgers. Dus als die voor problemen zorgen, moet u die oplossen, met de Nederlandse wet in uw hand. En niet de lange arm van Marokko inschakelen.

Bovendien: we maken ons allemaal terecht boos over Erdogan, de Turkse potentaat die nu al twee weken lang columniste Ebur Umar gevangen houdt in zijn land. Over het feit dat hij zich mengt in de binnenlandse politiek van Nederland en Duitsland, met behulp van NSB- achtige Nederturken. Onze boodschap aan Erdogan is: bemoei je niet met ons land. Uw boodschap aan Marokko: bemoei je met ons land, want ik bak er zelf niks van.

Vervolgens kreeg u hier natuurlijk veel commentaar op, van Kamerleden en van partijgenoten. En was u dáár weer boos over. U wees er ook fijntjes op dat uw critici uit Amsterdam komen. Dus niet uit Ede. De suggestie: ze moeten hun mond houden, want ze komen niet uit uw gemeente. Dat is best een hilarisch verweer uit uw mond.

Als u niet tegen kritiek kunt, kunt u misschien opnieuw iemand bellen die dat voor u oplost. Zijn paleis staat in Ankara.

