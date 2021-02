Revu-repo in de prijzen bij Zilveren Camera

Politiek

Gert-Jan Segers (CU): ‘De meeste mensen kunnen vrijheid niet aan’

In de nieuwe serie Mijn Nederland gaat Leon Verdonschot tot en met de verkiezingen in gesprek met een lijsttrekker over zijn of haar ideale Nederland. Deze week de eerste: CU-lijsttrekker Gert-Jan Segers (51). Over de menselijke maat, zijn geloof en dat van moslims.