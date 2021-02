Nieuwe Revu 7 is nu uit!

Ons coververhaal is een uniek eerbetoon aan Golden Earring. Kees Tabak is al 40 jaar de huisfotograaf van de legendarische Hagenezen. Voor ons nieuwe nummer selecteerde hij zijn mooiste foto’s van onze grootste rockband aller tijden, vier Haagse vrienden die na zestig jaar lief en leed niet verder willen nu bekend is dat gitarist George Kooymans wegens de spierziekte ALS nooit meer live zal spelen.

Kees Tabak fotografeerde in de jaren 80 voor Nieuwe Revu talloze binnen- en buitenlandse sterren. Zijn portretten van Madonna, Prine, U2 en de Rolling Stones gingen de hele wereld over. Sinds 1979 is Tabak ook huisfotograaf van de Earring. Hij registreerde live-concerten, reisde mee door Amerika, schoot platenhoezen en deed de afgelopen vier decennia talloze sessies - in de studio of backstage - met het Haagse viertal.

‘Het is onze plicht om te zorgen dat we nu wél de omslag maken naar een duurzame economie. Dit is de deciding decade.’ In de serie Mijn Nederland gaat Leon Verdonschot tot en met de verkiezingen in gesprek met een lijsttrekker over zijn of haar ideale Nederland. Deze week deel 4: Partij voor de Dieren-lijsttrekker Esther Ouwehand (44). ‘Wij zijn de enige partij die structureel wijst op de noodzaak van systeemverandering, en dus geen genoegen neemt met gerommel in de marge of symptoombestrijding.’

‘Zo’n lockdown is voor mij een eitje.’ Ons grote interview in dit nummer is met André Kuipers. Het is dit jaar een decennium geleden dat de astronaut voor de tweede en laatste keer in een ruimteraket stapte. Voorlopig dan, want hoewel hij inmiddels 62 is, zou hij zo weer teruggaan, ondanks de gevaren die bij het vak komen kijken. ‘Ik was nooit bang, maar tijdens de terugkeer zat ik in mijn stoel geperst terwijl de vlammen langs het raam schoten. Toen dacht ik wel: dit is het moment dat het misging bij mijn collega’s.’

Onze misdaadjournalist Erik Brouwer heeft een groot verhaal geschreven over de meest beruchte sekteleiders van Nederland. Onlangs werd vlak over de grens met Duitsland de Orde der Transformanten opgerold van Amsterdammer Robert B., alias De Profeet. Hij is aangeklaagd voor tien gevallen van kindermisbruik, twee verkrachtingen, vrijheidsberoving en het toebrengen van lichamelijk letsel. Even daarvoor kwam een einde aan de kwalijke praktijken van ‘Wrede’ Wilri W. Een rondgang langs deze zelfbenoemde uitverkorenen, waaronder Lou de Palingboer, Zwarte Jannetje en Broeder Sipke.

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Over het voetbalsucces van Wout Weghorst en Noa Lang, de Elfstedenrtocht van 1985 en een stropdassenhater in Nieuw-Zeeland. Plus elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste series, films en muziek die deze week te bieden heeft.

Nieuwe Revu 7 is nu te koop in de winkel of kinderlijk eenvoudig hier te bestellen. Veel plezier!