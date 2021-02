De wilde nachten van Yab Yum

Met het uitgemolken cliché what happens in Yab Yum, stays in Yab Yum neemt Anna van ’t Hek – dochter van cabaretier Youp – geen genoegen. Haar idee voor een documentaire over het wereldberoemde bordeel, dat in 2007 definitief de deuren sloot, ontstond vijf jaar geleden.

‘Mijn oma, een chique dame, vierde haar 85ste verjaardag. Dat leek mij een komisch excuus om haar mee te nemen naar Yab Yum, dat inmiddels fungeerde als museum. Net als iedere Amsterdammer kende ik de vele wilde verhalen die al decennialang door de stad gingen: het meest luxueuze bordeel ter wereld, de wildste en exclusiefste feestjes, de grootste popsterren die er geregeld over de vloer kwamen, de mysterieuze, criminele inmenging, het onverklaarbaar en abrupte einde en ga zo maar door.’

‘De naam Yab Yum zal altijd garant staan voor intrigerende verhalen. In mijn fantasie speelden zich achter die gesloten deuren de wildste dingen af. Dat liep uit op een flinke deceptie toen ik er voor het eerst met mijn oma binnenstapte. Op enkele etalagepoppen na was het er leeg en stonk het enorm naar een riool. Het leek wel een spookhuis. Van de beruchte gloriejaren was duidelijk niks over.’

Slechts één authentiek stukje Yab Yum staat tijdens Van ’t Heks bezoek fier overeind: Mitch (zie foto), de oud-manager van ’s werelds beroemdste gentlemen’s club. Hij verwelkomt geen hitsige zakenmannen en levensgevaarlijke penoze meer, maar slechts toeristen en dagjesmensen. Dat de beginnende filmmaakster juist deze markante zestiger aantrof, leidde uiteindelijk tot een jarenlange ontdekkingsreis door een lang verzwegen stukje Amsterdamse geschiedenis.

‘Toen Mitch opendeed, was ik direct geïntrigeerd door zijn verschijning. Alsof ik naar iemand keek die in die tijd was blijven hangen. De combinatie van hem en dat aftandse decor, ooit het chicste bordeel ter wereld, triggerde iets in mij. Er borrelden vragen in me op. Hoe komen die kogelgaten in de muur? Wie kwamen hier dan allemaal? Met wie heeft Mitch nog allemaal contact? We wisselden nummers uit, waarna we wekelijks met elkaar afspraken. Zo is het balletje gaan rollen.’