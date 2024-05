Nieuwe Revu's kijktip: 'Doctor Who'

Doctor Who debuteerde in de maand dat JFK werd vermoord, en is daarmee ’s werelds langstlopende fantasyserie. Niet dat die wereld het een moer kon schelen. Net als marmite en lauw bier is Doctor Who een Brits fenomeen dat het VK nooit echt heeft verlaten. Toch kan dat weleens gaan veranderen.

Seizoen 24 (!) is het eerste dat wereldwijd door Disney+ wordt gestreamd. En daarmee krijgt Engelands favoriete medicus plotseling een veel grotere praktijk. Wat moeten al die nieuwe kijkers weten?

Allereerst: Doctor Who is een aardige alien die zich per telefooncel door de tijd verplaatst om beschavingen in nood te hulp te schieten. Aan het eind van zo’n missie reïncarneert de doctor in een nieuwe identiteit. Handig, want zo kan de BBC steeds weer nieuwe seizoenen blijven maken. De huidige dokter van dienst is Ncuti Gatwa, de smaakmaker van Sex Education. Voor seizoen 24 sjeest hij heen en weer tussen het Jura en de swinging sixties, met tussenstops in de pruikentijd. De special effects houden niet over, maar ook dat hoort bij de speciale charme van Doctor Who. Dus zwengel de Tardis maar aan.

Doctor Who S24 start 11 mei op Disney+.