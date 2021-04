Human Interest

It’s up to you, New York, New York...

Terwijl ons land nog altijd gebukt gaat onder een streng coronaregime is men in Amerika al een stap verder. New York, vorig jaar nog de absolute virusbrandhaard van de wereld, keert meer en meer terug naar het oude leven waar wij Nederlanders slechts van kunnen dromen. Nieuwe Revu gaat op onderzoek uit in The Big Apple.