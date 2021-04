Nieuwe Revu 15 is nu uit!

Een onmetelijk universum met de aarde als enig bewoonbaar stipje? Het lijkt bijna te mooi om waar te zijn. Maar is er echt buitenaards leven, en zo ja, waar houdt het zich dan op? Of hebben ze zich al genesteld op onze planeet? Nieuwe Revu's Max Moszkowicz leidt u rond in een wereld vol ufo’s of, zoals ze tegenwoordig heten, uap’s: unidentified aerial phenomena.

Hij onderzocht opvallende ufo-sightings in Zimbabwe en op vliegbasis Soesterberg, sprak met ufo-watchers Bram Roza en Alex Griffioen van ufomeldpunt.nl, wetenschapper en believer Coen Vermeeren, wetenschapsjournalist en ufo-criticus Govert Schilling en dook in de close encounters die acteur Jeroen van Koningsbrugge en voormalig UFC-wereldkampioen Bas Rutten hebben gehad.

In dit nummer staat deel 1 van ons uitgebreide ufo-dossier, volgende week publiceren we deel 2. Daarin o.a. interviews met James Fox (de regisseur van de documentaire The Phenomenon), Jeremy Corbell (maker van de Netflix-docu Bob Lazar: Area 51 & Flying Saucers) en klokkenluider Lue Elizondo (voormalig hoofd van het Pentagon-programma Advanced Aerospace Threat Identification Program.

‘Wie Is De Mol? zou ik geen dag volhouden.’ Ons grote interview is met columnist en schrijver Marcel van Roosmalen (53). Hij maakt op de Nederlandse televisie furore met een mediaprogramma. Waarom dat volgens Marcel een succes is? ‘Ik heb een gezonde afkeer van de media en ga niet mee met de vrolijke stroom. Misschien herkennen mensen zichzelf daarin.’ Zijn diepst gekoesterde wens is een eigen talkshow. Elke dag volgaarne, met Gijs Groenteman als interviewer en hij in de rol van Jan Mulder. ‘Ik snap niet dat SBS ons nog niet heeft gebeld.’

‘Met een shotgun vastgetapet aan mijn been liep ik door school, klaar om iedereen te beroven. Ik moest eten en high worden.’ Na 25 jaar te hebben overleefd op straat, in kostscholen en gevangenissen, waren de jaren in de spotlights niet veel makkelijker voor DMX (50). Nieuwe Revu duikt in het bewogen bestaan van ’s werelds meest roekeloze en boze rapper, die vorige week overleed aan een hartstilstand als gevolg van een drugsoverdosis.

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Zo blikken we terug op 10 jaar Game of Thrones en duiken we met Banksy en Rembrandt de kunstwereld in. Plus elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste series, films en muziek die deze week te bieden heeft.

Nieuwe Revu 15 is nu te koop in de winkel of hier te bestellen. Veel plezier!