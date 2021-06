Mardi Gras: carnaval vieren in New Orleans

Niet iedereen weet het, maar carnaval wordt niet alleen gevierd in Brabant, Limburg of Rio de Janeiro; ook in de Verenigde Staten weten ze dit feest goed te vieren. Elk jaar vindt in een aantal steden Mardi Gras plaats: een explosie van kleur, kostuums en feestvreugde, vooral in New Orleans. Reizigers die graag eens willen meedelen in de feestvreugde, moeten voor vertrek een ESTA Amerika aanvragen.

Mardi Gras in Amerika

Elk jaar vindt in februari of begin maart – wanneer in Nederland op sommige plekken carnaval gevierd wordt – Mardi Gras plaats. Mardi Gras betekent letterlijk "Vette Dinsdag": het feest markeert het einde van het carnavalsseizoen en daarmee het begin van het vasten. In Nederland is deze dag beter bekend als de laatste dag van carnaval of Vastenavond. Zoals in Nederland niet overal carnaval wordt gevierd, viert men niet overal in de VS Mardi Gras: het feest is vooral populair in een aantal van oudsher Franse steden en regio's.

Feesten in The Big Easy

Het is niet gek dat Mardi Gras vooral gevierd wordt in van oudsher Franse steden: het feest is namelijk ontstaan als een Franse katholieke traditie. Het feest kwam in de 17e eeuw naar de Verenigde Staten met de gebroeders Le Moyne: Pierre Le Moyne d’Iberville en Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville.

In New Orleans, de grootste stad van de staat Louisiana, is het met Mardi Gras één groot feest. Dit is niet gek, want Louisiana was lange tijd een Franse kolonie. Mardi Gras hoort bij New Orleans, en dit is dan ook dé stad in Amerika waar reizigers naar toe moeten als ze willen zien waar het feest het meest uitbundig gevierd wordt. Ook in de hoofdstad van Louisiana – Baton Rouge – en in Lafayette wordt het feest gevierd. Louisiana is echter niet de enige staat waar Mardi Gras gevierd wordt, ook in Alabama, Texas en Missouri is het met Mardi Gras groot feest.

New Orleans kleurt groen, goud en paars

De typische kleuren van Mardi Gras zijn groen, goud en paars. De kettingen die tijdens de parades van de praalwagens gegooid worden hebben dan ook deze kleuren en feestgangers zijn vaak mooi verkleed of uitgedost in een van de traditionele kleuren.

De officiële kleuren maakten hun intrede in 1872 en het verhaal gaat dat men voor drie kleuren koos, omdat de heersende landen in die periode – de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk – alle drie een driekleurige vlag hadden. De kleuren zelf zouden gekozen zijn ter ere van het bezoek van de Russische groothertog Aleksej Aleksandrovič Romanov, aangezien de wapenkleuren van de familie Romanov paars, groen en goud zijn.

Koninklijk genieten

Een andere traditie die onlosmakelijk verbonden is met het Mardi Gras feest, is het eten van “King Cake”. In de periode voorafgaand aan Mardi Gras komen families en vrienden bij elkaar om samen het seizoen van Mardi Gras te vieren. In de taart zit een klein poppetje van een baby verstopt (tegenwoordig meestal van plastic, maar er zijn er ook van porselein of zelfs goud): wie het poppetje in zijn of haar stuk taart vindt, moet het volgende “King Cake” feest organiseren, of de volgende keer de King Cake mee naar kantoor nemen.

Feestvoorbereidingen

Bij de voorbereidingen voor dit feest hoort niet alleen het kopen van een leuke outfit. Als u de bevestiging van toekenning heeft ontvangen, kunnen de voorbereidingen voor het feest beginnen!