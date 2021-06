Entertainment

Patricia Paay: ‘Ik schaam me nergens voor’

Patricia Paay is in haar leven zowel oer-Hollands gebleven in haar eigen Rotterdam, als ons land ontgroeid door een larger than life-bestaan in het buitenland, inclusief de extremen die daarbij horen. Na pracht, praal, seks, geld en rechtszaken, is ze op haar 72ste in rustiger vaarwater beland. ‘Inmiddels ben ik op een leeftijd dat ik net zo gelukkig ben in een Mini of, voor mijn part, een Smart. I don’t care.’