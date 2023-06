Een te gekke Vaderdagactie: 5 x Nieuwe Revu voor €12,50!

Oorlog

Veteraan Patrick Boomstra over zijn leven na drie missies: ‘De meeste mensen deugen níet’

Adjudant Patrick Boomstra is een van de 100.000 Nederlanders die zich veteraan kunnen noemen. Hij werd uitgezonden naar Bosnië, Irak en Afghanistan. Wat doet het met je als je in een vuurgevecht of mijnenveld verzeild bent geraakt? Als je de dood in de ogen hebt gekeken? Een voorpublicatie van het boek Sporen: Veteranen na hun missie. ‘Je kunt dan wel zeggen dat we in Afghanistan hebben gevochten tegen arme mannen op een brommer met een kalasjnikov op hun rug, maar het was wel écht oorlog.’