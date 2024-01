Muziekrecensies: Indian Askin, Admiral Freebee en Mogwai

Onze muziekrecensenten Norbert Pek en Vincent Cardinaal recenseerden deze week drie albums. De nieuwe platen van Indian Askin, Admiral Freebee en Mogwai.

Indian Askin - Sea Of Ethanol

Van die dingen die een mens nooit meer vergeet: het eerste Indian Askin-concert. Hoe die gitaarlaag loodzwaar onder de nummers ligt: fantastisch. De eerste luisterbeurt van het debuut mag er ook wezen. Richting het eind is ook een mindere broeder te vinden, maar de Amsterdamse band maakt veel indruk. Uiteraard met singles Answer en Really Wanna Tell You maar de plaat is ook een coole, soms stoïcijnse trip. Hier wil je een band-T-shirt van.

Norbert Pek

? ? ? ?

Admiral Freebee - Wake Up And Dream

Admiral Freebee is de Vlaming Tom Van Laere: een bebaarde spring-in-’t-veld, die alweer vijftien jaar voor de tofste americana van de lage landen zorgt. Zijn nieuwste plaat, zijn zesde, is zijn beste tot dusver.

Let it Shine, Buddy, Let’s Plan a Miracle: ja, The Stones deden het al eerder, maar zo is het ook goed, hoor. Perfect voor in de auto, of op de oordoppen in het park.Zonnetje erbij, klaar.

Vincent Cardinaal

? ? ? ?

Mogwai - Atomic

Het Schotse Mogwai is koning onder de postrockgroepen. Ze specialiseren zich meer en meer in soundtracks. Hun nieuwste hoort bij een docu over de atoombom die Hiroshima verwoestte. De ene na de andere loeispannende instrumentale track serveren ze, soms keihard, dan weer wonderschoon. Georkestreerd of louter elektronisch: ze kunnen het allemaal. We kunnen niet wachten tot ze het live (met film!) komen brengen, in juni in Eindhoven en Amsterdam. Niet te missen.

Vincent Cardinaal

? ? ? ? ?