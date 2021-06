‘Flikker Hongarije uit de Europese Unie, en Polen erbij’

In Hongarije is vorige week naar Russisch voorbeeld een wet tegen homopropaganda aangenomen. Materiaal dat ‘afwijking van de genderidentiteit, geslachtsverandering en homoseksualiteit promoot’ moet blijkbaar mijlenver uit de buurt van jongeren worden gehouden, want voor je het weet zit zo’n rechtgeaard Hongaars heteroknaapje op z’n beurse knietjes een pik te pijpen en vindt ie het nog fucking geil ook, en dat kan niet de bedoeling wezen.

‘Homopropaganda’, dat klinkt lekker militant, alsof met roze hakenkruizen gedecoreerde queer-soldaten pamfletten rondstrooien waarin het liefhebben van het eigen geslacht wordt aangeprezen als de Übergeaardheid, maar de Hongaren bedoelen er alle uitingen mee waarin lgbtqia+’ers niet worden neergezet als aids-lekkende pedomonsters, maar gewoon, als prima mensen. Dus geen Hongaarse equivalenten van Martien Meiland, Ellie Lust, Nikkie Tutorials of Raven van Dorst meer. Het op tv en in andere media simpelweg zijn wie ze zijn, is nu verboden, mag niet, hop hop, vlug terug de kast in.

Naar verhouding zijn er in Hongarije natuurlijk net zoveel homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en non-binairen als hier, in Saoedi-Arabië of bij een random peniskokerstam uit donker Afrika. Genderidentiteit en seksuele geaardheid zijn immers aangeboren en niet cultureel bepaald. Van homo’s van de buis halen wordt er echt geen seconde korter gekontjebonkt of potje minder geschaard. Waarom zou je dat ook willen? Wat kan jou het verrotten wat een ander met zijn/haar/hun genitaliën doet? Ik kan maar één goede reden bedenken, en dat is omdat je een vieze, vuile teringhomofoob bent.

Een vies, vuil teringhomofoob land met schijt aan mensenrechten. Net als Rusland, China en een dot islamitische landen. Grote verschil is, dat we met hullie niet in een clubje zitten en met EU-lid Hongarije wel. Nu wordt er wel gedreigd met sancties, ‘Doe eens wat liever tegen je holebi’s, anders krijg je deze, deze en deze Europese subsidie niet’, maar zakgeld inhouden lijkt me in deze een te kinderachtige strafmaatregel. Medemenselijkheid afdwingen door er een centenkwestie van te maken, als je gelooft dat dat tot oprechte resultaten leidt, ben je er vast ook zo een die er heilig van overtuigd is dat de stripper van wie je een lapdance krijgt jou écht leuk vindt en dat dat niets te maken heeft met dat briefje van vijftig dat je net in haar tanga hebt gepropt.

Nee, ik zeg: flikker Hongarije uit de Europese Unie. En als we dan toch bezig zijn, Polen – waar ze zelfs ‘homovrije zones’ handhaven – er meteen achteraan. Zoals hun antihomowetten haat tegen andersgeaarden legitimeren en normaliseren, zo legitimeert en normaliseert hun EU-lidmaatschap hun antihomowetten, want: ‘Kijk, wij horen officieel bij een groepje moderne, westerse landen, dus wij zijn ook oké-olé-olé!’ Opgesodemieterd met die engnekken.