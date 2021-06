Nieuwe Revu 25 is nu uit!

Voor ons coververhaal schreef Leon Verdonschot een doorwrocht profiel over de meest besproken politicus van Nederland: nee niet Mark Rutte, maar Pieter Omtzigt. De man die niet doet aan gekonkel, draaikonterij of achterkamertjespolitiek. Maar wel principes heeft, een groot gevoel voor rechtvaardigheid en een nog groter hart voor volk en vaderland. Kortom, een politicus naar ons hart. Zegt Omtzigt zelf: ‘Er wordt in Den Haag te veel gestuurd op modeluitkomsten in plaats van op de werkelijkheid. Het hele Nederlandse politieke systeem is gebouwd op koopkrachtplaatjes, stikstofmodellen, kortom op “modeldenken”. Hoe zo’n model in het echt uitpakt en of het voldoende de werkelijkheid omvat, lijkt niet altijd even relevant.’

‘Er hoeft niet op mijn graf te staan: hier rust Peter Koelewijn. Over tien jaar zijn ze me vergeten. Beter is: hier rust Kom van dat dak af.’ Vorig jaar werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. 2020 was sowieso een topjaar voor Peter Koelewijn, want hij zat zes decennia in het vak en tikte eind december de tachtig aan. Gevierd? Nee, want corona. Bejaard? Ja. Uitgerangeerd? Allerminst. ‘Als we weer op de bühne zouden mogen staan, vinden we dat een groot cadeau. We wíllen nog zo graag.’

’Stoepid kwestjon!’ Bijna niemand had nog van hem gehoord, nu gaat er dankzij een paar kolderieke video’s door de mannen van Veronica Inside viraal zijn gegaan, minimaal een lichtje branden als zijn naam valt. Voetbalcoach Hendrik Pieter de Jongh ontwikkelt zich tot dé culttrainer van het moment. De ene helft houdt van hem, de ander lacht hem uit, vooral vanwege zijn belabberde Engels. ‘I hir not what you say, dus I can no answer give if you not clear Englisj speak.’ Erik Brouwer schreef een hilarisch portret over The Champ of Africa: ‘We startte very agressief. Hijg presjur. Created lot of tjanses.’

‘Mijn laatste fysieke klant huurde op 9 maart een film. Dat was misschien wel de allerlaatste. Er is gewoon geen vraag meer.’ Twintig jaar geleden had elk gehucht een videotheek. Nederland telde er meer dan duizend, nu zijn dat er nog minder dan tien. En ze verkopen meer chocoladerepen, rookwaar en frisdrank dan dat ze dvd’s verhuren. ‘Het grote downloaden heeft het voor ons verneukt,’ zegt een van de drie eigenaren die Nieuwe Revu met veel moeite wist op te sporen. ‘In de jaren 90 was het pornohoekje goed voor 40 procent van mijnomzet. Porno was niet aan te slepen.’

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Over de mooiste EK-supporters die we tot nu toe hebben gespot in de stadions en speelsteden, over de TT Assen (die komend weekend voor de 90ste keer wordt gehouden) en over het wonderdieet van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. Verder in ons nieuwe nummer zoals elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste series, films en muziek die deze week te bieden heeft.

