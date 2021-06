Peter Koelewijn onthult: ‘Ik lieg al jaren over Kom van dat dak af’

Kom van dat dak af is een van de grootste hits van Koelewijn, maar waar gaat het nu eigenlijk over? “Eerlijk: geen idee. Maar omdat men er zo vaak naar vroeg, heb ik er eens een verhaal omheen verzonnen om van het gevraag af te zijn, haha", deelt Koelewijn met Nieuwe Revu.

"Ik heb verscheidene verslaggevers en journalisten voorgehouden dat de kreet van mijn broers kwam, die – om voorbijgangers voor het lapje te houden – plagend naar boven wezen en dan schreeuwden: “Kom van dat dak af!” De werkelijkheid is dat het zinnetje voor mij geen achtergrond of betekenis heeft. Liedjes ontstaan soms door iets wat je ervaart of beleeft, zoals het vaak gaat bij liefdesliedjes. Maar een melodie, refrein of pakkende tekstregel kan ook zonder aanleiding zomaar ontstaan."

Succes

Toch lijkt het erop dat Kom van dat dak af veel heeft betekent voor Koelewijns loopbaan en hij niet zonder het nummer had gekund. ‘Dat weet je nooit, maar het heeft ons geweldig geholpen", stelt de zanger. "Op vrijdag 13 november 1959 namen we het op, het werd in januari 1960 voor het eerst op de radio gedraaid. Daarmee is mijn professionele carrière begonnen. Ik ben dus al een paar jaartjes aan de gang."

Hoewel het inmiddels jaren geleden is dat Kom van dat dak af werd opgenomen, weet Koelewijn nog veel over die opnamedag. ‘Het was een bijzondere dag, want we waren bij elkaar gekomen om een demo op te nemen. Iemand had tegen platenmaatschappij EMI gezegd dat er een heel goed bandje was in Eindhoven, waarna we langs mochten komen. Maar van Eindhoven naar de studio in Heemstede, dat was nogal een eind. We gingen met onze versterkers, gitaren, saxofoon en drumstel de trein in, want een busje hadden we nog niet. We zouden twee liedjes opnemen: De hele stad is gek en dol en Jenny. Net een paar dagen daarvoor had ik Kom van dat dak af geschreven en dat vertelde ik onderweg aan de jongens. Ze wilden het horen, we hadden toch tijd genoeg onderweg in de trein. Iedereen pakte z’n instrument en zo hebben we het nummer in de trein ingestudeerd. Eenmaal in de studio zeiden we tegen de mensen van EMI dat we dat derde liedje net zo goed konden opnemen, want alles stond toch al klaar. Zo is Kom van dat dak af dus eigenlijk per ongeluk opgenomen."

