Nieuwe Revu 26 is nu uit!

Ons coververhaal, geschreven door Marcel Langedijk, heet De Vergeten Bloedgabber en gaat over Tim Griek. In het rumoer rond wat de zeventigste verjaardag van André Hazes had moeten zijn, wordt één man vaak vergeten. Dat had hij zelf niet erg gevonden, want vaste Hazes-producent Tim Griek hield van zijn plek op de achtergrond. De muziek, daar draaide het om voor de op 43-jarige leeftijd noodlottig omgekomen Griek. Zegt ook zijn zoon Tim junior: ‘Dat was het wat André en mijn vader samenbracht, hen tot bloedgabbers maakte. Muziek was hun leven.’ Daar kwam abrupt een einde aan toen Tim Griek in de ijskoude nacht van 12 op 13 februari 1988 op de Huygendijk in slaap viel achter het stuur en de Ringvaart in reed. Op steenworp afstand van het huis in Oterleek waar zijn gezin lag te slapen, verdronk de muziekproducer. Zijn zoon Tim junior zegt daarover: ‘Mijn vader is meer dan dertig jaar geleden overleden, maar als ik ’s avonds mijn hondje uitlaat hier in de Jordaan en langs de kroegen loop, hoor ik nog steeds Het laatste rondje, hoor ik nog steeds Ik meen ’t. Zijn muziek blijft. Altijd.’

‘Of ik nou optrad in mijn onderbroek of op mijn hoofd ging staan, overal was er applaus. Ik kreeg geen normale feedback.’ De gemiddelde Nederlander doet een moord voor succes en beroemdheid, maar rapper Baas B (39) kotste erop. Hij kon er niet tegen dat iedereen hem altijd maar fantastisch vond, ongeacht wat hij deed. ‘Voordat we een woord hadden gewisseld, stond ik al op een voetstuk.’ Ook blikt hij in die grote interview terug op de hectische laatste jaren van zijn samenwerking met Lange Frans: ‘Toen stond ineens zijn ex voor mijn deur met een doorgeladen pistool. In wat voor bizarre film was ik terechtgekomen? Dat was heel beangstigend.’

@media (max-width: 680px){#fig-60dc851bba8b8 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-60dc851bba8b8 img{#fig-60dc851bba8b8 img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-60dc851bba8b8 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-60dc851bba8b8 img{#fig-60dc851bba8b8 img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-60dc851bba8b8 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-60dc851bba8b8 img{#fig-60dc851bba8b8 img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

‘Ik dacht: het wordt trekken aan een dood paard. Ik had veertien jaar niet gespeeld. Wie wist in godsnaam nog wie Harrie Jekkers was?’ Joost van Kleef schreef voor dit nummer een uitgebreid profiel over en met de Haagse creatieve duizendpoot Harrie Jekkers. Die zijn carrière begint als leraar Engels in Utrecht. Het hangt hem al snel de keel uit en daarom richt hij Klein Orkest op. Hij scoort tot zijn eigen verbazing een aantal grote hits. Na drie platen verruilt de popzanger de poppodia voor het theater, waar hij als cabaretier nog succesvoller blijkt. Op 1 juli wordt Jekkers 70 jaar. Samen met Nieuwe Revu blikt hij terug op zijn leven. Wat is het geheim van zijn succes?

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Over de vele hoogtepunten – en een incidenteel dalletje – van onze oranje sporthelden, de vele aanslagen die de linkse actiegroep RaRa pleegde in de jaren 80 en 90, en het conflict in Tigray, een Ethiopische burgeroorlog achter gesloten deuren.

Verder in ons nieuwe nummer zoals elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste series, films en muziek die deze week te bieden heeft.

Nieuwe Revu 26 is nu te koop in de winkel of hier te bestellen. Veel plezier!