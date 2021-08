Peter Koelewijn: ‘Haar hit was een toevalstreffer ’

Glennis Grace, was dat niet dat mislukte zangeresje dat tien jaar geleden nog werd benaderd als kandidáát voor The Voice?

Tien jaar terug zag haar carrière er inderdaad een stuk minder rooskleurig uit dan nu. In 1994 won Glenda Batta als 16-jarige de Soundmixshow als Whitney Houston. Het eerste album dat ze in 1995 uitbracht, Real Emotion, deed echter vrij weinig. Ook de daaropvolgende singles zetten geen zoden aan de dijk. Vanaf 1996 werd het stiller rondom de zangeres. Een gastoptredentje of duetje hier en daar, een gastrolletje in de serie Costa! en dat was het wel zo’n beetje. In 2003 kwam een nieuwe stuiptrekking met haar tweede album Secrets of My Soul. Er waren hoge verwachtingen van de plaat vanwege een aantal bekende internationale namen die eraan meewerkte, maar het album flopte. Opnieuw raakte de zangeres in de vergetelheid. Flink wat flops en missers later, benaderden de makers van The Voice haar in 2011 om mee te doen als deelnemer aan deze talentenjacht. Mevrouw was zwaar beledigd. Maar blijkbaar ook weer niet zó diep beledigd dat ze een streep zette door alle talentenjachten, want die van Amerika pakte ze wél mee. In America’s Got Talent deed ze het in 2018 hartstikke leuk. En nu mag ze van ome John de Mol ook nog coachen.

Echt een mensen-mens toch, die Glennis? Het omgaan met haar collega’s en zangpupillen zal haar vast makkelijk afgaan.

Nou, nee. Glennis Grace is een hork op sociaal gebied. Google voor de aardigheid eens de zoektermen ‘Glennis Grace ruzie’ en je hebt een gratis avondje topentertainment. Ze fulmineert en foetert al jaren willekeurig om zich heen richting iedereen die maar een veeg uit de Glennispan wil. Haar artiestenachternaam betekent ‘genade’, maar dat kent ze zelf allerminst. Ze vindt dat haar vader faalde als opvoeder, had een tijdlang geen contact met haar moeder Coby en ontstak in woede toen ze werd uitgemaakt voor ‘aandachtshoer’ en ‘narcist’ nadat ze een dag na de aanslag op Peter R. de Vries een optreden had gecanceld omdat ze te emotioneel zou zijn geweest.

Wat vindt Glennis Grace van zichzelf?

‘Waar ze mij mee op de kast krijgen? Als ze me diva noemen. Ik háát dat!’

Wat vinden wij van Glennis Grace?

Een diva.

CARLO BOSZHARD maatje

‘In mijn ogen en oren is zij de beste zangeres van Nederland. Ik vind haar een leuke toevoeging aan The Voice omdat ze weet waar het over gaat en reacties bij het publiek oproept, net als Anouk. Ze is een mooie aanvulling op Ali B en Waylon. Glennis kan fantastisch zingen; we hebben haar in Life & Cooking geregeld te gast gehad en ze zingt de tune van De TV Kantine. In Nederland moet je het gegund krijgen om gedraaid te worden en uitgenodigd te worden voorprogramma’s. Ik gunde het haar altijd omdat ik haar oprecht heel erg professioneel en goed vind. Het is fijn om dat niet onder stoelen of banken te hoeven steken. Ze is ook een leuk mens. Samen met mijn partner Herald ben ik naar Los Angeles gegaan toen zij in America’s Got Talent stond. We hebben daar een ontzettend leuke tijd met elkaar gehad, je kan vreselijk met haar lachen, ze is ook echt een vriendin van me.’

Je kan vreselijk met haar lachen

PETER KOELEWIJN collega

‘De eerste keer dat ik met Glennis te maken kreeg, had ik een liedje opgenomen met een Belgische zanger en daar zocht ik een zangeres bij. Daar had ik Glennis voor gevraagd en ze deed dat heel goed. Maar de manager van de artiest waar het om draaide, wilde het toch liever met een Belgische artiest doen, dus uiteindelijk ging ons idee niet door. In 2011 hebben Glennis en ik tegelijk meegedaan aan De Beste Zangers. Naast het feit dat ze een ontzettend mooie vrouw is, is ze ook een buitengewoon goede zangeres. Vinden sommigen Glennis arrogant? Daar heb ik niks van gemerkt. Voor en achter de schermen van datprogramma haalde niemand het in z’n hoofd om sterallures te hebben, want we waren met artiesten onderling. Als er iemand pretenties of een onaardig karakter zou hebben, zou de rest van de groep hebben gezegd: “Ga jij eens lekker buiten spelen!” Dat hoefde je daar echt niet te flikken, dan ben je gelijk een outcast. Dat programma heeft haar overigens wel gered. Ze zong dat nummer van Xander de Buisonjé, Afscheid, op onnavolgbare wijze. Dat werd opnieuw een hit, dat was eigenlijk een toevalstreffer voor haar, want we zongen immers allemaal elkaars liedjes. Daarvoor was ze allang zangeres, maar op de een of andere manier wildehet gewoon niet lukken. Ze is dus schatplichtig aan Xander en aan het programma. Daarna heb ik haar carrière niet zo gevolgd, maar ik verbaas me er wel over dat ze niet echt grote hits meer heeft gehad. Is ze daarna een ster geworden in Amerika? Je kunt dat natuurlijk nooit een ster noemen, want dan had ze welgewonnen. Ik hoor dat wel vaker over artiesten die het hier misschien niet zo hebben gemaakt, die dan zeggen dat ze in Roemenië of Tsjechië een ster zijn. Het zal wel, maar ik vind dat sterke verhalen.’

Haar hit was een toevalstreffer

JAN URIOT showbizzverslaggever Privé

‘In mijn vaste item ‘Wat Vindt Jan?’ op telegraaf.nl laat ik wekelijks mijn licht schijnen over mijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. Onlangs behandelde ik het nieuws dat Glennis Grace de nieuwe coach wordt in The Voice. Bij wijze van grap zei ik dat haar bijnaam “Glennis Krijs” is omdat ze ontzettend kan krijsen; ook stelde ik dat ik de Orkaan van de Jordaan niet over me heen wil hebben. Het punt dat ik wilde maken is de vraag: is deze vrouw wel geschikt om coach te zijn? Dat ze kan zingen en veel vlieguren achter de microfoon heeft gemaakt, dat weten we allemaal wel. Ze heeft haar hele leven Whitney Houston lopen napapegaaien en ze heeft een grote staat van dienst, maar coachen is toch een ander verhaal. Misschien moeten er op de stoelen een paar goede buitenlandse coaches worden neergezet. Ik weet niet of Glennis kan coachen, volgens mij heeft ze dat nog nooit gedaan. En dat is wel iets waar de deelnemers en het televisiepubliek naar uitkijken: die zitten op een goede coach te wachten!’