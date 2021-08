Beste George van Houts,

Je bent een theatermaker en een wappie, wat in zekere zin inmiddels hetzelfde is. Want godskolere, wat zijn wappies toch theatraal, en wat smokkelen ze toch veel fictie hun non-fictie binnen.

Ik zag een tweet van je, die uiteraard werd geretweet door Thierry Baudet, die even de plek van Willem Engel waarneemt, die immers in de rechtszaal zit omdat hij een zaak heeft aangespannen tegen viroloog Marc Van Ranst, die zei dat hij niet in debat ging met ‘extreemrechtse mensen en virusontkenners’. Dat vond Engel laster. Ik weet niet precies welke van die twee, want Engel is volgens mij beide, en bovendien een smerige ophitser die zijn leeghoofdenleger afstuurt op GGD-medewerkers, terwijl ze niet naar de GGD, maar naar de GGZ zouden moeten, dus ik vind dat Engel er nog genadig van afkwam.

Maar goed. Die tweet van jou bestaat uit een foto van een man op een boot: jij. In de verte zien we land. De bedoelde symboliek is volgens mij dat je daar, aan land, niet meer welkom bent, en dat je gedoemd bent de rest van je leven rond te dobberen op je eenzame vrijheidsvloot, want de tekst luidt als volgt: ‘I am George van Houts & I live in The Netherlands’ (In het Engels om maar te benadrukken: hier spreekt niet alleen een gijzelaar, die alleen geen krant van vandaag omhoog houdt omdat ze die op zee niet bezorgen, maar het gaat hier om een internátionaal SOS-signaal). Je vervolgt: ‘Soon I will be banned from restaurants, traveling by plane and train, attending religious ceremonies, school, cultural events, and otherwise participating in society, because I refuse to convert to the new ideology. #NewNormal.’

Allereerst: ik wist niet dat je nog op school zit, maar het lijkt me een goed idee. Maar dan: je wordt ‘banned’? Door een ‘new ideology’?

Volgens mij zit het zo: er bestaat een kans dat je over een tijd, net als in bijvoorbeeld Frankrijk, alleen nog maar tot sommige (drukke) plekken toegang krijgt wanneer je kunt laten zien dat je gevaccineerd bent, zoals nu bij bijvoorbeeld sportevenementen het geval is. Wil je niet gevaccineerd worden, om welke reden dan ook? Voor die groep, in aantal slinkend en in geluidsvolume evenredig stijgend, is er dan een andere manier om binnen te komen: een negatief testresultaat laten zien. Wil je niet meewerken aan het maatschappelijk reddingsmiddel tegen corona omdat je bepaalde particuliere opvattingen belangrijker vindt? Oké, dat kan. Laat dan wel even zien dat je niet besmet bent, zodat je niet naast jezelf ook andere mensen de dupe laat worden van die opvattingen van je. Een volstrekt redelijk verzoek. Kun je nog steeds naar je sportwedstrijd of straks misschien restaurant, zonder mee te doen aan wat je een ‘new ideology’ noemt, wappiaans voor ‘wetenschap’. Kun je nog steeds lekker de vrijheidsstrijder uithangen.

Vergelijk het met wat vroeger de alternatieve dienstplicht was: wil je geen wapens oppakken? Prima, dan ga je in een verzorgingstehuis werken. Voor ieder bezwaar bestaat ruimte, maar een free ride bestaat niet. Wil je die, dan moet je op je boot blijven, dobberend tot de apocalyps.