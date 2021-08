Nieuwe Revu 33 is nu uit!

Voor ons coververhaal gaat Ryan Claus terug in de tijd om epische herinneringen op te halen uit de jaren dat Lowlands wél gewoon door kon gaan. Het was keer op keer legendarisch, van het prille begin in 1967 - toen niet op de groene velden van Biddinghuizen, maar in een halletje van de Utrechtse Jaarbeurs - tot de eerste 'echte' editie in 1993 en de gouden jaren daarna. Zoals een rasechte fanaat het al eens wijselijk samenvatte: ‘Je hebt hier alles: keiharde hiphop, maar ook veelbelovende indie. ’s Nachts gaat het helemaal los. Je kunt alles en komt altijd met een uniek verhaal thuis. Wat je op Lowlands krijgt, krijg je nergens anders.’

‘Ik voorvoel gewoon heel goed trends, ik voel aan wat mensen willen' zegt Rob Heilbron, en gelijk heeft-ie. Welke Revu-lezer had in de jaren 80 geen schoolagenda van O’Neill? Zelfs kroonprins Willem-Alexander en zijn broers liepen op een gegeven moment in kleding van O’Neill. De opmerkelijke zakelijke en sportieve (zeil)avonturen van Heilbron staan sinds kort in een boek: Winnen! Portret van een bijzondere zakenman. ‘Ik wil altijd winnen, want ik heb al genoeg verloren. Mijn halve familie is vergast in de oorlog.’

'Ik wil bekendheid genereren voor de opera, waar in coronatijd bijkwam dat ik met het tv-werk ook nog wat centjes kan verdienen, want mijn schoorsteen moet ook roken.' Het moge duidelijk zijn: de grote liefde van Francis van Broekhuizen (46) is opera. Maar in coronatijd profileerde ze zichzelf steeds prominenter als televisiegezicht. Sterker nog: ze was niet weg te sláán bij talkshows en spelletjes. ‘Zodra je met je harses op tv komt, verkoop je meer kaartjes in het theater.'

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Over de steeds groter groeiende Buy It For Life-beweging, de hoogtepunten van een kersvers voetbalseizoen en het einde van de apocalyps die The Walking Dead heet. Verder in ons nieuwe nummer zoals elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste series, films en muziek die deze week te bieden heeft.

