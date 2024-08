Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Ook deze woensdag is het weer Nieuwe Revu-dag en dat betekent een gloednieuwe 34ste editie met de meest interessante achtergrondverhalen, de actuele en beruchte 'wie denkt', een uitgebreid interview, te gekke columns en nog véél meer. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier , gewoon online.

Cabaretier Vincent Bijlo is blind en wil dat vooral blijven

Zou er morgen een wonderpil bestaan die hem zijn zicht geeft, dan weigert Vincent Bijlo deze resoluut. De schrijver en cabaretier zegt dat hij niets mist en tot op zekere hoogte zelfs een voorsprong heeft op zienden. ‘Zodra de zon ondergaat, kunnen ze helemaal niks meer.’

Het Monster van Würzburg

In het Duitse Braunschweig staat momenteel seksueel roofdier Christian B. terecht, die er onder meer van wordt verdacht

het Engelse meisje Maddie McCann te hebben vermoord. De zaak begon in februari en werd op 5 augustus na een zomerreces hervat. ‘Ik zag een man, geheel in het zwart, gemaskerd, met een mes in de hand.’

Christian B. (links).

'Shit, ik zit vast'

Na een schermutseling wordt verslaggever Joost van Kleef voor de eerste keer in zijn leven in de boeien geslagen. Hij zit ongeveer 52 uur vast in een cel op het hoofdbureau van de Amsterdamse politie. Hoe gaat een arrestatie in z’n werk, hoe is het in het gevang en het belangrijkste: hoe kom je weer los? Mocht je ooit eens opgepakt worden, lees mee.

Recept tegen kwakzalvers

Ook het eens zo vredige ‘professionele’ netwerk LinkedIn is het strijdtoneel geworden van kwakzalvers die ongefundeerde medische claims doen en gebruikers die daar fel tegen ageren. Bernard Leenstra en Chi Lueng Chiu vallen in die laatste categorie. ‘LinkedIn zou meer moeten doen om onjuiste medische claims te weren.’

Stofhappen op de Spaanse versie van Burning Man

Stof, stof, overal stof. Eigenlijk is dat het enige dat je nog kan denken na een paar uur op het Monegros-festival te hebben rondgelopen. Stof en hitte, en zodra de zon onder is gegaan: stof en kou.