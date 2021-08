Geen warm water? Hier kan het aan liggen

Verschillende dingen kunnen ervoor zorgen dat er koud water uit de kraan komt, zoals achterstallig cv-ketel-onderhoud. Dit zijn een paar veelvoorkomende oorzaken.

Tip: het hele jaar door zorgeloos wonen? Abonneer je dan op één of meerdere slimme woondiensten. Je bent dan verzekerd van regelmatig en professioneel onderhoud van je woning, zonder dat je er ook maar enig omkijken naar hebt.

1. Defecte kraan of douchethermostaat

Allereerst moet je bepalen of je in het hele huis zonder warm water zit. Om dit te kunnen doen, moet je de kraan/douche én de verwarming testen. Als er alleen maar koud water uit je douche komt, draai dan verschillende kranen open om te zien of daar wél warm water uit komt. Als er alleen koud water uit je douche komt, dan is de douchethermostaat waarschijnlijk kapot. Hetzelfde geldt voor de kranen: als er bijvoorbeeld alleen koud water uit de keukenkraan komt, dan ligt het waarschijnlijk aan de kraan zelf.

2. Defect warmwatertoestel

Komt er nergens in huis warm water uit de kraan, maar doet de verwarming het nog wel? Dan kan het probleem aan je boiler liggen. Heb je geen warm water en ook geen verwarming? Dan is er vaak sprake van een probleem met je combiketel.

3. Storing in je cv-ketel

Heb je de oorzaak niet gevonden? Controleer dan of de stekker van je cv-ketel er wel goed inzit. Krijgt je cv-installatie stroom en/of gas? Check dan of er een storingscode op het display van de ketel staat. Het kan zijn dat de installatie even geen stroom heeft gehad en daardoor niet goed werkt. Je kunt de ketel dan het beste even resetten. Schakel een cv-specialist in als je er zelf niet uitkomt, of als er iets aan de hand lijkt te zijn met de cv. Door regelmatig cv-onderhoud kun je storing en defecten voorkomen.

4. Lucht in de radiator

Soms werkt de verwarming wel, maar wordt de bovenkant van de radiatoren niet goed warm. Dat is een teken dat er lucht in de radiator zit. Goed nieuws: dit probleem kun je makkelijk zelf verhelpen door de verwarming te ontluchten.