Dennis Schouten: ‘Ali B is een verslaafde vreemdganger’

Waarom is er sprake van nationale walging rondom Ali B?

Vanwege zijn zwaar overdreven en hysterische felicitatiefilmpje met Max Verstappen oogstte Ali B al flink wat kromme tenen en gebalde vuisten op sociale media. Hij leek flink onder invloed te zijn, vroeg een omstander nadrukkelijk om hem samen met Verstappen te filmen en barstte daarna los met een freestyle die zo slecht was dat hij beter de ingrediënten van een pak pannenkoekenmix had kunnen rappen. Die aangewakkerde ergernissen bleken echter slechts een opmaat naar een flinke stap dieper in de irritatiezone van het volk: Ali B is volgens een onlineroddelkanaal een notoire vreemdganger en drugsgebruiker.

Hoe weten we dit en hoe betrouwbaar is het?

Dennis Schouten en Jan Roos zijn met hun onlineprogramma Roddelpraat een van de zogenaamde juicechannels die gorigheid uit de showbizz ter sprake brengen. De twee heren, bekend vanwege hun brutale carrière bij PowNed, beweerden eerder al dat Ali was vreemdgegaan met Maan de Steenwinkel. Daarna hadden de praatgrage presentatoren van een 19-jarig meisje gehoord dat Ali B bij haar thuis zijn pony had laten grazen. De tienermeid gaf zelfs details over Ali’s geslachtsdeel en over zijn uithoudingsvermogen: ‘Hij heeft wel echt een heel grote piemel en het duurde maar twee of drie minuten.’ Daarna zou de rapper en ondernemer haar 500 euro in haar tienerhandjes hebben gedrukt om iets leuks voor zichzelf te kopen. Een soort van zwijggeld, meent Schouten. Aan het eind van de date zou de muzikant telefonisch designerdrug 3-MMC hebben besteld, waar ook een heimelijk opgenomen audiofragment van is. Ali is getrouwd en vader van drie jonge kids: Nederland walgt.

Wat vindt Ali B van zichzelf?

‘Het leven is kut, het enige wat je kunt doen is er het beste van maken.’

Wat vinden wij van Ali B?

Zo te horen beleeft Ali B zijn kutleven wel erg letterlijk.

Wat vinden anderen van Ali B?

TINEKE SCHOUTEN

plaatsgenoot Almere

‘Vreemdgaan haat ik. En dat terwijl ik steeds meer en vaker hoor over mensen die vreemdgaan. Heel vervelend. Ik heb er ooit een liedje over in een van mijn shows gehad, dat heette Je hebt ja gezegd. Als je iemand trouw belooft: trouw is trouw, beloofd is beloofd. Ga dan ook niet naast je schoenen lopen en denken dat je wat bent; zulke jonge meisjes kijken naar een artiest op, maar een artiest is ook een gewoon mens die ook fouten maakt. Wat zoeken mensen toch allemaal nog extra en meer, als ze alles al hebben? Ik kan met mijn hand op mijn hart zeggen dat ik dat nog nooit heb gedaan. Zorg dat je uitraast voordat je trouwt! Ali B heeft ook nog jonge kinderen... Aan de andere kant: er bestaat een standbeeld van André Hazes, onze “volksheld” die het met zijn dronken kop met de toen 15-jarige Rachel deed. Dus tja, dit onderwerp is zo lang als het breed is. Bespottelijk. IJdelheid zal ook hebben meegespeeld. Denk nou niet dat je wat voorstelt, want als je een half jaartje niks doet, weet half Nederland niet meer wie je bent.’

JILL GOEDE

winnares Big Brother 2021

‘Wat Ali B. momenteel overkomt in het groot, heb ik in het klein meegemaakt: het leven onder een vergrootglas. Bij mij was dat in het Big Brother-huis vol met camera’s, maar bij Ali kijkt er een heel land vanuit elk hoekje en gaatje mee. Als je een misstap maakt, wordt dat dus snel gezien. BN’ers hebben er denk ik wel zelf voor gekozen om onder dat vergrootglas te leven. De wereld heeft een mening en die is niet altijd zacht. Zelf krijg ik ook allerlei beledigingen en doodswensen naar mijn hoofd op Twitter, een tandje minder zou best mogen. Voor Ali B vind ik het best wel zielig, want niemand weet het exacte verhaal en toch wordt hij veroordeeld door de meningen van de massa. Mocht hij echt zijn vreemdgegaan, dan vind ik het stom van hem. Hij gooit zijn mooie leventje weg terwijl hij drie prachtige kinderen heeft.’

DENNIS SCHOUTEN

presentator Roddelpraat

‘Yvonne Coldeweijer doet alsof zij alle kennis heeft over de misstappen van Ali B, maar wíj́ hebben het nieuws gebracht in Roddelpraat. Daarna hebben zich misschien ook mensen bij háár gemeld met informatie. Er is in eerste instantie een meisje naar mij́ toegekomen met het verhaal over Ali, die een verslaafde vreemdganger blijkt. Hij doet het met een meisje van negentien en koopt daarna drugs. We hebben niet lang hoeven twijfelen of we het zouden brengen, want ik had genoeg bewijs verzameld: video’s, spraakberichten, screenshots van appberichten en ik heb met haar zelf gesproken. Als je zeker weet dat iets klopt, dan kun je het de wereld in slingeren. Ali had het imago van ideale schoonzoon, de voorbeeld-Marokkaan met een mooi gezin. Marokkaanse man, Nederlandse vrouw, lekker divers.

En als dat dan een structurele vreemdganger slash drugsgebruiker blijkt te zijn, dan dondert dat ideaalbeeld uiteen.

En dat vinden mensen interessant om te horen. Alle uitzendingen van ons worden zo’n half miljoen keer bekeken en deze aflevering staat nu op 560.000. Vroeger lagen fotografen in de bosjes en als ze dan een foto hadden van iets geheims, dan hadden ze bewijs en werd het naar buiten gebracht. Maar de kans was toen klein dat een misstap in het nieuws kwam. Tegenwoordig, met al die sociale media, is de kans heel groot dat stiekeme praktijken ergens publiekelijk worden gemaakt. Of mijn mening over Ali B is veranderd? Nee, ik vond hem altijd al wel een beetje een nepperd die zich voordoet als iets wat mensen kennelijk graag zien, maar wat hij helemaal niet is. Ik hou daar niet van. Blijf dicht bij jezelf. Hij zal het zelf niet tof vinden wat wij hebben gebracht, maar ik denk niet dat hij het verschrikkelijk vindt. Want als je zo vaak vreemdgaat, dan weet je vrouw het al. En ik denk dat zij het van hem duldt.’