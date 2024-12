Nieuwe Revu's Hete Herfst: eerst een pil, dan van bil

Ik sta op een feestje in een best wel bloot jurkje. Ongeveer een half uurtje geleden heb ik een kwart xtc-pil genomen en voel hem lekker inslaan. Mijn benen worden week, mijn blik zacht en ik krijg heel veel zin in seks. Ik begin mijn date in zijn nek te zoenen en mijn handen gaan al vrij snel van zijn borstkas naar zijn billen. Met mijn ogen ga ik al op zoek naar een plek waar we ons kunnen terugtrekken, maar mijn date duwt mijn handen terug. Mijn zoenen beantwoordt hij wel, maar op een manier die niet per se geilheid verraadt. Eerder tederheid, daar zat ik nou precies niet op te wachten.

Ziehier in een notendop hét probleem van een verhaal over de combinatie van drugs en seks: ieder lijf reageert anders. Hoe jouw lijf reageert, weet je pas als je het uitprobeert. Al kan dat ook per keer verschillen. Heb je genoeg gegeten en geslapen? Ben je relaxed? Allemaal factoren die meespelen. En dan hebben we het nog niet eens over de drugs zelf, die nog weleens van samenstelling kunnen wisselen. Allemaal geen reden om het niet te doen, maar wel om het rustig aan te pakken. Doe het met iemand die je vertrouwt en ga niet alles door elkaar nemen. Het laatste wat je wil, is je eigen grenzen of die van een ander over gaan of de rest van de avond bij een eerstehulppost doorbrengen.

Tot zover de huishoudelijke mededelingen. Nu maar eens kijken welke drugs er zoal zijn om in bed uit te proberen, wat het effect ervan (op de meeste mensen) is en waar je verder rekening mee moet houden als je een keertje zin hebt in chemseks. Buckle up and fly away...

Alcohol

De meeste volwassenen zijn weleens met een slok te veel op van bil gegaan. Als je wat last hebt van remmingen in bed kan het lekker zijn om de scherpe randjes er een beetje af te halen met een paar glazen alcohol, maar minder remmingen brengen ook risico’s met zich mee. Je kunt je eigen grenzen minder goed aangeven en je kunt die van een ander ongewild over gaan.

Ander nadeel van drank: je kunt er draaierig en misselijk van worden en een heel belangrijk minpunt: veel mannen kunnen hem niet goed stijf krijgen als ze te veel gedronken hebben. Het is een beetje afhankelijk van je voorkeuren, maar voor de meeste mensen is het niet zo sexy als de één eigenlijk moet kotsen en de ander hem niet omhoog kan krijgen.

Blowen

Voor wiet en hasj geldt dat het effect ervan heel verschillend kan zijn. Over het algemeen versterkt het de gevoelens die mensen voor gebruik al hadden. Als mensen zich ontspannen voelen, worden ze dus meestal nog relaxter. Meestal word je er niet per se heel geil van, wel ontspannen wat de stap naar seks voor sommigen wat kleiner kan maken.

Albert (50): ‘Mijn vriendin en ik doen in het weekend vaak een jointje samen, daar worden we allebei lekker ontspannen van. Meestal ga ik haar dan lekker masseren en zoenen we uitgebreid. Van daaruit komen we in seks terecht, wat dan extreem lekker aanvoelt.’

Veel mensen zeggen dat ze van een jointje een intenser huidgevoel krijgen. Daardoor kan zoenen en strelen extra lekker zijn. Maar als je iemand, zoals ik, bent die van blowen vooral zin krijgt om te slapen, heb je daar niet zo erg veel aan.

Cocaïne

‘Ik voel me echt de koning van het feest als ik gesnoven heb,’ zegt Jasper (48) over cocaïne. ‘Ik ben sterk, aantrekkelijk en onoverwinnelijk en ja, daar krijg ik veel zin in seks van.’ Meer zin in seks is een effect van cocaïne dat veel mensen ervaren. Vooral mannen kunnen er geil van worden, vrouwen hebben er soms juist minder zin in. Als mannen het niet te veel en niet te vaak gebruiken, kunnen ze er goed stijf van worden en blijven. Klaarkomen wordt wel wat moeizamer voor de meeste mensen.

Een ander nadeel van cocaïne is dat je erg op jezelf gericht bent als je het gebruikt, de verbinding met die ander valt dus een beetje weg. Het is een stuk minder knuffelig en zacht als bijvoorbeeld MDMA. Verder kun je van cocaïne agressief worden, wat niet sfeerverhogend werkt. Je kunt er hoofdpijn van krijgen, extreem veel gaan zweten en gaan tandenknarsen. Allemaal dingen die door de meeste mensen niet als erg sexy ervaren worden.

Crystal meth

Deze drug wordt vooral in de gayscene gebruikt, maar lijkt ook onder hetero’s aan een opmars bezig. Het effect van crystal meth, of tina zoals het ook genoemd wordt, is vergelijkbaar met dat van speed of cocaïne, met dat verschil dat Tina veel gevaarlijker is. Dat komt ten eerste doordat de werking ervan wel acht tot twaalf uur duurt terwijl de plezierige roes die je ervaart al na een paar uurtjes uitgewerkt is. Je bent keilang klaarwakker, maar voelt je niet meer zo lekker. Dan wil je bijnemen en bijnemen waardoor sommigen dagenlang door blijven gaan.

Niet handig als je gewoon naar je werk moet of een lichaam hebt dat weleens uit moet rusten. Daarnaast hebben veel mensen last van een slecht gevoel over zichzelf na het gebruik van tina. Dat gevoel kan wel twee weken aanhouden en er is dus een flink risico dat je in die tijd opnieuw wilt gebruiken om je weer goed te voelen. Extreem verslavend dus en dat is reden genoeg om er niet aan te beginnen. Daarnaast zit het gevaar in de manier waarop je het gebruikt, in capsulevorm gaat het nog wel, maar veel mensen injecteren het spul. Slammen heet dat en dat geeft een directe supergeile roes, wat fijn is, maar waar je dus meer en meer van wilt. Als je dan elkaars naalden gaat gebruiken, heb je zo een ziekte te pakken. Beter afblijven.

Designerdrugs

Je zou het bijna vergeten, maar de meeste drugs zijn dus illegaal. Daar kleven best veel nadelen aan, die handige scheikundigen proberen te omzeilen door drugs na te maken. Door net andere samenstellingen te gebruiken maken ze drugs met namen van verschillende cijfer- en lettercombinaties.

Deze drugs kúnnen je geil maken, maar zeker weten doe je het niet, de ontwikkeling van deze drugs gaat zo snel dat niemand weet wat de effecten (en risico’s) zijn op de korte en langere termijn. Je bent dus een soort proefkonijn als je designerdrugs neemt. Wil je de risico’s beperken, gebruik met mate en laat je drugs testen bij een testpunt (zie do’s and don’ts).

GHB

Je moet er wel wat voor over hebben om GHB te proberen, want het spul smaakt verschrikkelijk. Je drinkt het door het met frisdrank te mengen of je neemt meteen erna veel water om je mond te spoelen. GHB wordt weleens vloeibare xtc genoemd, maar dat slaat nergens op want het heeft met xtc niks te maken. GHB wordt gemaakt door schoonmaakmiddel (GBL) te verwarmen en te vermengen met gootsteenontstopper. Niet echt een gezond goedje dus en ook nog eens heel moeilijk om precies te doseren. Neem je te veel, dan raak je bewusteloos, wat niet echt bevorderlijk is voor een geile avond.

Bij een juiste dosering kun je er wel echt heel geil van worden. Je remmen vallen wat weg, vergelijkbaar bij hoe je je voelt als je alcohol gebruikt. Vrouwen kunnen er heel goed op klaarkomen en voor de meeste mannen is een stijve krijgen ook nog steeds mogelijk. Je gaat je er sowieso vrolijk, kalm en relaxed van voelen, als je niet te veel gebruikt dus. Je zult niet de eerste zijn die na GHB-gebruik in het ziekenhuis terechtkomt, dus doe het rustig aan. Combineer GHB niet met andere drugs of alcohol. De kans dat je out gaat, wordt daardoor veel groter.

Ketamine

Van ketamine, ofwel special K, word je dromerig en ga je je een beetje zweverig voelen. Het is een dissociatief tripmiddel wat bij een kleine hoeveelheid maakt dat je armen en benen ineens heel langzaam lijken te bewegen en het lijkt alsof je een beetje naast je lichaam loopt. Al van een kleine snuif kun je behoorlijk geil worden, al zijn er ook mensen die helemaal geen seks meer kunnen hebben als ze keta op hebben. De controle over hun lichaam is daar dan simpelweg te slecht voor.

Omdat ketamine sterk pijnstillend werkt, voel je geen pijn als je het inneemt. Ook niet als je iets doet wat eigenlijk wel pijnlijk is, zoals iets in je anus of vagina steken zonder voldoende glijmiddel te gebruiken. Je kunt dus heel makkelijk iets beschadigen zonder het te merken. Beetje uitkijken dus. Neem sowieso niet te veel, ook om te voorkomen dat je in een K-hole terechtkomt. Dat is een soort doodenge toestand, waarbij geluid, beeld en gevoel helemaal niet meer gelijklopen. Wil je echt niet.

Poppers

Tja, als er iets is waar eigenlijk iedereen instant geil van wordt, dan zijn het wel poppers. Ze worden al sinds de jaren zeventig gebruikt in de gayscene en zijn nog steeds heel populair en niet meer alleen bij gays. Wat er precies in een popper zit, kan nogal verschillen, maar het gaat in principe in elk geval om een nitrietverbinding. Die werkt spierverslappend waardoor de anale kringspier ontspant en penetratie een stuk makkelijker wordt. Ook voor mensen die geen anale seks willen is het lekker, want het geeft een soort warme roes en heeft een vaatverwijdend effect waardoor je heel lekker kunt klaarkomen.

Je neemt de poppers in door damp te inhaleren uit een klein flesje en voelt hem dan meteen inslaan. Het effect houdt niet heel lang aan, maar kan wel heel intens zijn. Doe wel voorzichtig, want als je je huid te dicht bij het flesje houdt, kan het wonden veroorzaken. Neem ook nooit poppers als je al andere medicatie of drugs neemt. Dus ook niet in combinatie met erectiepillen, al heb je die neiging misschien wel, want ook van poppers blijven de meeste mannen slap.

Speed

Speed is een ander woord voor amfetamine en van amfetamine krijg je superveel energie. Zoveel dat je meestal niet eens zin in seks krijgt, daar ben je gewoon te hyper voor. De seks komt meestal pas als het spul een beetje aan het uitwerken is en dat duurt lang bij speed, want je kunt het nog tot twaalf uur na gebruik in je lijf voelen.

Sommige mensen vinden seks op speed wel fijn, vooral omdat je heel lang door kunt gaan. Je bewegingen kunnen wel wat houterig worden door de extra spierspanning die je erdoor krijgt. Heb je zin in zachtjes en liefdevol? Laat die speed dan vooral even links liggen. Ook als je zin hebt om klaar te komen trouwens, dat gaat met speed meestal niet lukken.

Tripmiddelen

Het komt niet heel vaak voor, maar er zijn ook mensen die seks hebben op tripmiddelen als paddo’s, truffels en lsd. Het is er niet per se geschikt voor, vooral omdat je door deze middelen gaat hallucineren en dus dingen gaat zien die er niet zijn. Seks kan dan een beetje een eenzame bedoening worden als jullie allebei in je eigen wereld aan het trippen zijn. Al zijn er ook mensen die het heel fijn vinden en het als verbindend ervaren.

Rob (49) voelde ook verbinding, maar niet per se met zijn vriendin. ‘We hadden lsd ingenomen en we twijfelden eerst of het überhaupt wel effect had. Tot ik opeens merkte dat ik heel uitgebreid met mijn muren stond te knuffelen. Ik voelde zoveel liefde voor ze. Ik bedankte ze dat ze me veilig en warm hielden. Ik werd er bijna emotioneel van dat ik nooit eerder had gezien hoe belangrijk die muren voor mij waren. Mijn vriendin kon er niet veel mee en raakte helemaal verstrikt in haar eigen wereld. Seks hebben we uiteindelijk niet gehad, maar ik vond het wel een hele mooie ervaring.’

Xtc

Xtc wordt ook wel de lovedrug genoemd en dat is niet toevallig. Je gaat er ontzettend veel liefde door voelen, iedereen om je heen lijkt superlief en aardig te worden. Veel mensen (zoals mijn date) krijgen vooral zin in knuffelen en zoenen als ze een pilletje nemen. Het is dan ook eerder een ‘hugdrug’ dan een ‘seksdrug’. Voor seks kunnen de meeste mensen beter niks of andere middelen gebruiken. Als je te veel neemt, word je ook niet echt goed hard meer en klaarkomen is ook met deze drug vrij lastig. Toch zijn er steeds meer stellen die xtc of MDMA (de werkzame stof in xtc) af en toe thuis samen innemen.

‘Neem eerst een keer een pilletje samen, voor je gaat scheiden,’ zegt Anna (38) daarover. Haar seksleven was na de komst van twee kinderen behoorlijk ingekakt en zij en haar vriend René hadden meer het gevoel een bv te leiden dan dat ze zich nog lovers voelden. Een vriendin gebruikte weleens xtc op een festival en merkte dat haar seksleven er een enorme boost van kreeg. Anna en René wilden dat ook weleens proberen en brachten hun kinderen een weekendje naar opa en oma. ‘We namen maar een kwartje om gewoon eens te kijken wat het deed en na een uurtje werden we allebei euforisch. We konden niet meer van elkaar afblijven en zoenden en streelden een eeuwigheid. Na een tijdje namen we nog een kwartje erbij en ging het helemaal los. Aan neuken hadden we allebei geen behoefte, maar het was alsnog een magische ervaring. En de dag erna waren we nog steeds helemaal lovesick, gelukkig waren de kinderen nog de hele dag bij opa en oma.’

Veel mensen zien xtc/MDMA als een heerlijke aanvulling op een avondje uit of gezellig thuis met zijn tweetjes of vieren. Nadelen zijn er ook. Zo krijg je van xtc/MDMA een ontzettend droge mond, wat zoenen en likken minder fijn kan maken. Vrouwen worden er ook op andere plek droog van, zorg dus dat je voldoende glijmiddel bij de hand hebt. Na een paar dagen kun je een kleine dip ervaren na het gebruik van xtc/MDMA, maar als je niet te veel inneemt zal dat waarschijnlijk meevallen.

Do’s and don’ts van chemseks

Doe voorzichtig

Ieder lichaam reageert anders, dus als je met drugs aan de slag wilt, onderzoek dan eerst met kleine hoeveelheden wat het effect op je lichaam is. Geef het ook even de tijd, want het duurt soms even voor een bepaald middel gaat werken. Niet te snel bijnemen dus, om overdosering te voorkomen.

Doe het met iemand die je vertrouwt

Zorg dat je niet alleen bent (sowieso handig als je van plan bent seks te hebben) en dat je die ander compleet vertrouwt. Hou er ook rekening mee dat de effecten van drugs bij iedereen anders kunnen zijn. De één kan supergeil worden, terwijl de ander vooral wil slapen bijvoorbeeld. Leg geen druk op jezelf of op die ander. Laat je nooit forceren om iets te doen waar je geen zin hebt. Dat geldt sowieso voor seks, maar zeker als je verdovende, geestverruimende of opwekkende middelen neemt: doe het alleen als je het echt zelf wilt

Combineer niet

Zeker als je nog niet gewend bent aan drugs, is het heel onverstandig om allerlei dingen door elkaar te gaan nemen. Dit geldt ook voor de combinatie van drugs en alcohol: doe het niet. Ook om goed in de gaten te houden wat het effect van de drug precies is. Als je erbij gaat drinken, weet je niet meer wat nou wat is.

Als je altijd drugs nodig hebt om het leuk te hebben in bed, kun je er beter mee stoppen. Zoek hulp als dat niet lukt

Uitdroging

Sommige drugs, bijvoorbeeld xtc of ketamine, zorgen ervoor dat je constant dorst hebt. Les die dorst niet met alcohol en drink niet te veel om watervergiftiging te voorkomen. Zorg ook dat je glijmiddel in de buurt hebt, want de vagina kan door het gebruik van dit soort middelen ook heel droog blijven. Voor anale seks heb je sowieso altijd glijmiddel nodig, ook als je geen drugs gebruikt hebt.

Erectie

Veel drugs zorgen ervoor dat je penis niet goed stijf wordt. Beetje onhandig als je heel veel zin in penetratie hebt natuurlijk. Om toch te kunnen neuken, willen mannen nog weleens een middel erbij gebruiken. Niet doen, want de combinatie kan levensgevaarlijk zijn. Vooral bij poppers moet je echt geen viagra of kamagra nemen, tenzij je zin hebt om je avond ergens aan de hartbewaking af te sluiten natuurlijk.

Drugs testen

Misschien onnodig om te zeggen, maar de meeste drugs zijn illegaal. Er zit dus geen etiketje op en je weet nooit precies wat erin zit. Goed idee dus om dat even te laten testen, zeker als je designerdrugs wilt nemen. Gelukkig kan dat gewoon anoniem en op veel plekken in Nederland. Doe dit wel ruim van tevoren, de meeste testlocaties hebben ongeveer een week nodig om te onderzoeken wat er in een pilletje zit. Kijk op drugs-test.nl voor de testlocaties en meer informatie.

Pas op met verslaving

Door drugs kun je je euforisch voelen. De seks kan geweldig zijn, de liefde stroomt aan alle kanten en je energie lijkt eindeloos. Een heerlijk gevoel dus, wat voor sommige mensen zo fijn is dat ze er meer en meer van willen. Weet je van jezelf dat je gevoelig bent voor verslavingen? Bezint eer ge begint. Wil je het toch doen? Hou het goed in de hand en spreek met jezelf duidelijk af wanneer en hoe vaak je drugs ‘mag’ gebruiken. Als je altijd drugs nodig hebt om het leuk te hebben in bed, kun je er beter mee stoppen. Zoek hulp als dat niet lukt.

