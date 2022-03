Deze dating app wil zelf dat je 'm verwijdert om je offline te laten daten in een stad als Amsterdam

De laatste paar lockdowns waren gouden tijden voor de meeste dating apps. Iedereen slingerde uit verveling hun telefoon aan om eens even lekker te gaan swipen. Het enige probleem: echt enthousiast daten was niet echt een optie.

Gelukkig is er licht aan het einde van de horizon. Amsterdam is open, de kroegjes bruisen weer en vrijgezellen zijn klaar om weer voet te zetten in de dating jungle. Kortom, we staan te popelen om onze levens weer offline te leven. Maar hoe passen dating apps in dit verhaal?

Vraag het aan Inner Circle! Deze dating app heeft een behoorlijk verfrissend idee van hoe een dating app eruit zou moeten zien. Scammers worden geblokkeerd, dick pics verbannen en mensen die de clown uithangen komen niet door de screening heen. Nu hebben ze er nog een paar schepjes bovenop gedaan om jou weer aan het daten te krijgen in de 'echte wereld'. Dat werkt zo.

Zoveel leuke spots om te daten, zo weinig tijd

Of je nou elke avond van de week een nieuw iemand wil ontmoeten in een andere kroeg, of alle toffe restaurantjes wil afwerken met dezelfde persoon, Inner Circle is jouw wingman. De app werkt als een stadsgids om de beste en meest originele first date-plekjes te ontdekken. Maar daar blijft het niet bij. Nee, nee, het wordt nog beter. Vind je een plek naar je hart? Dan kan de app je matchen met singles die daar ook graag komen. Spreek met ze af, delete de app en laat de magie haar werk doen in het echte leven!

Leden die net dat extra beetje moeite doen

Trouwens, over die matches gesproken: op Inner Circle zijn die net even een tikkeltje beter dan op andere dating apps. Elk profiel is gescreend zodat je niet tien keer dezelfde bio leest of als een soort Sherlock Holmes hoeft uit te pluizen wie op de groepsfoto je potentiële date is. Je hoeft dus nooit te dealen met nepprofielen. Dat betekent dat je sneller een date scoort, zodat je kunt beginnen met flirten in het echte leven, en dat allemaal zonder telefoon in je hand. Het is de kortste route naar het verwijderen van de app.

Al met al is het net alsof je jouw favoriete bar binnenloopt

Ken je dat gevoel wanneer je een van je favoriete stekjes binnenloopt en je ziet alleen maar 'jouw soort' mensen? Met dezelfde smaak, vibe én voorkeur voor activiteiten? Dat is de sfeer op Inner Circle. Geloof je ons niet? Download de app en match met mensen met wie jij van alles gemeen hebt: sociale en ambitieuze singles die willen daten in het echte leven.

Waar wacht je dus nog op? Begin te daten via Inner Circle en het zal je verrassen hoe snel je de app weer zal moeten verwijderen. Meld je nu aan op Inner Circle.