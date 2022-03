Meer nieuws over de Samsung Galaxy S22 serie

Toch geen Snapdragon 8 Gen 1 chipset

De Europese modellen hebben toch de Exynos 2200 chipset gekregen. Het leek er - volgens de geruchten - even op dat Samsung niet helemaal tevreden was over de prestaties van de Exynos 2200 set en dat het bedrijf daarom zou afzien van het gebruik van de chip. Ook het wereldwijde chiptekort zou een reden zijn om te switchen naar de Snapdragon 8 Gen 1. De chip zou sneller en energiezuiniger zijn en koeler blijven dan de Exynos tegenhanger. Maar Samsung heeft dus anders besloten.

Hoofdcamera van 50 en 108 megapixel

Ook is inmiddels meer bekend over de camera. De nieuwe modellen krijgen drie camera’s aan de achterkant. De hoofdcamera’s van de S22 en de Samsung Galaxy S22 Plus zijn wederom verbeterd. De 12 megapixel van hun voorgangers wordt namelijk verhoogd naar 50 megapixel. Bij de S22 Ultra is dit zelfs 108 megapixel. Door het grote aantal pixels samen te smelten, bieden de camera’s een betere beeldkwaliteit met meer details en contrast. Het zorgt daarnaast voor scherpere foto’s bij slecht licht en in het donker.

Super Clear Lens voor de S22 Ultra

De S22 Ultra heeft een verbeterde 40 megapixel selfiecamera (dit was bij de S21 Ultra nog slechts 10 megapixel) gekregen. In de Ultra zijn tevens twee telefotocamera’s, één om 3 keer optisch mee in te zoomen en één om 10 keer mee in te zoomen verwerkt.

Met de telefotolenzen kun je onderwerpen op afstand extra dichtbij halen en scherp fotograferen. Het vlaggenschipmodel wordt ook uitgerust met een Super Clear Lens, die schitteringen en reflecties op foto’s voorkomt. Lees hier alles over de Galaxy S22 camera's.

Geruchten over snelladen en ingebouwde S pen kloppen wel

Zoals al over werd gespeculeerd kun je met alle nieuwe toestellen snelladen. Bij de S22 gaat het om snelladen met 25W, en bij de Plus en Ultra zelfs met 45W. Hiermee is je smartphone al binnen 30 minuten tot 70% opgeladen.

Ook informatie die uitlekte over een ingebouwde S pen bij het Ultra model behoort tot de officiële specs. De aanrakingen van de stylus voelen volgens Samsung ‘zo natuurlijk als pen op papier’.