‘Vrouwen kunnen bij defensie voorrang bij de sollicitatie of snellere promotie krijgen’

In 2030 moet 30 procent van alle werknemers bij defensie een vrouw zijn. Aldus het ministerie. Dat percentage is momenteel 11 procent van de militairen en 26 procent bij het burgerpersoneel. Om die ontwikkeling te stimuleren kan aan vrouwen voorrang bij de sollicitatie of snellere promotie worden verleend. Bij gelijke geschiktheid, dat spreekt.

En eventuele ijzervreters hoeven zich geen zorgen te maken: bij het korps Mariniers en de Landmacht zal men goed oppassen dat er geen vrouwen op plaatsen worden ingedeeld waar zij fysiek niet voor zijn toegerust, en ook zullen de eisen voor de baan niet kunstmatig worden ‘verslapt’, zodat vrouwen er ook aan kunnen voldoen. Aan de vraag of we die vrouwen ook werkelijk nodig hebben of onze 200 miljoen extra defensiebudget beter kunnen besteden aan een heleboel GI-Joe’s of tanks, wordt trouwens verder in de berichtgeving geen woord vuil gemaakt.

Ik vind dat mooi, dat ze zich in Den Haag, in een tijd waarin de eenvoudige burger zich zorgen maakt over de aanstaande Derde Wereldoorlog, druk maken over de vraag of we wel genoeg vrouwen in het leger hebben.

Er is een tijd geweest dat ik me er boos over maakte, vrouwenquota in het algemeen en met name in bedrijfstakken die om voor de hand liggende redenen sinds mensenheugenis het domein van mannen waren. In het algemeen was ik er tegen omdat ik toen nog vond dat de beste man of vrouw voor-de-job hem ook moest krijgen. Specifiek als het ging om banen met een overwegend zwaar fysiek karakter, want daar ging het nou eenmaal om een tastbaar onuitwisbaar verschil tussen man en vrouw en de natuur, daar deed je nou eenmaal weinig aan.

Maar ik ben daar de laatste jaren helemaal van teruggekomen. Het is maar, zo heb ik ontdekt, een kwestie van hoe je er tegenaan kijkt. Als je het principe van de gelijkheid van man en vrouw als richtsnoer neemt, is het misschien van ondergeschikt belang dat de productiviteit hier en daar een stukje omlaag gaat, omdat de een nou eenmaal wat méér stenen kan tillen dan de ander. Daar krijg je immers een stukje diversiteit voor terug, ongekende technische inzichten en heilzame sociale structuren. Een beter totaalpakket. Of niet natuurlijk, maar dan hebben we het in ieder geval geprobeerd!

Dus juich ik het van harte toe dat ons leger op zoek gaat naar rekruten die een heilzaam of juist bloedgemeen, strategisch en destructief brok vrouwelijkheid meebrengen en dat op elk niveau en in alle geledingen aanwenden om de slagkracht van ons defensieapparaat te vergroten. Om te beginnen hebben we alvast een vrouwelijke minister. Eat that, Putin!

