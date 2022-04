‘Je bent wat je eet’, zeggen voorstanders van natuurvoeding

We kennen allemaal het gezegde ‘Je bent wat je eet’. Wie elke dag fastfood naar binnen schoffelt, zal op den duur naar alle waarschijnlijkheid last krijgen van lichamelijke kwaaltjes. Ook zul je je mentaal waarschijnlijk een stuk minder goed voelen dan wanneer je bewust kiest voor gezondere alternatieven.

Tegenwoordig zijn de meeste mensen zich bewust van de voordelen van een gezond dieet. Veel groente, gevarieerd eten, niet te veel rood vlees… Dan ben je er wel, toch? Aanhangers van een natuurvoedingdieet vinden van niet. Zij gaan nog een stapje verder en eten alleen voedingsmiddelen die zo min mogelijk bewerkt of geraffineerd zijn.

Volgens voedwel.nl gaat het onder andere om:

Rauwe groenten, dus niet voorgesneden of voorgekookt,

Volkoren, ‘hele’ granen,

Noten en zaden zonder zout of suikerlaagje,

Zuivel zoals het uit het dier komt, zonder toevoegingen,

100% roomboter, olijfolie, zonnebloemolie etc. Geen Blue Band Bakken & Braden dus,

Vlees en vis van dieren die in natuurlijke omstandigheden leven,

Kruidenthee in plaats van bewerkte smaakjesthee,

Geen frisdranken of andere suikerdrankjes.

Door alleen natuurvoeding te eten zorg je voor een kleinere ecologische voetafdruk. Jouw behoeftes hebben zo minder effect op de natuur en het milieu, doordat er geen gebruik gemaakt wordt van onnatuurlijke groeimiddelen of insectenwerende pesticides. Dit heeft als bijkomend voordeel dat je, door over te stappen op natuurvoeding, dit soort gifstoffen in mindere mate in je lichaam krijgt.

Volgens Superfoodstore, een webshop waar je terecht kunt voor allerlei soorten natuurvoeding en voedingssupplementen, zijn er een aantal producten waarbij je serieus zou moeten overwegen om deze als natuurvoeding te kopen, vanwege de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen die bij de teelt gebruikt worden:

Producten met aardbeien

Volgens een recent onderzoek is 90 procent van de aardbeien op de markt besmet met één of meer bestrijdingsmiddelen. Vandaar dat het volgens Superfoodstore verstandig is om producten met aardbeien voortaan bij een natuurvoedingswinkel aan te schaffen.

Appelsap

Een ander product waarbij er regelmatig (op 90 procent van de geteste exemplaren) bestrijdingsmiddelen worden gemeten: appels. Doordat de schil van de appel zo dun is, is het niet voldoende om hem alleen te schillen. De chemicaliën zijn vaak al doorgedrongen tot in het vruchtvlees. Daarom raadt Superfoodstore aan om ze bij een natuurvoedingswinkel te kopen. Zo weet je zeker dat er geen schadelijke stoffen in je appeltje voor de dorst zitten.