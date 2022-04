Drie onmisbare snacks voor tijdens een avondje bankhangen

Nu de horeca weer open is, kun je bij restaurants, kroegen en andere horecagelegenheden weer terecht voor een stomende bitterbal, een schaaltje zoute notenmix of een verkoelende sorbet. Maar om nu elke keer wanneer je trek krijgt in iets lekkers, het terras op te duiken… Dat wordt wel een heel dure grap.

Gelukkig zijn er bij de supermarkt genoeg lekkere hapjes te verkrijgen die je voor een schappelijk prijsje mee kan nemen naar je luie stoel. Voor tijdens een dagje bingen zonder gêne, een middag fanatiek gamen of een avondje gokken in een online casino.

Hieronder vind je drie snacks om thuis van te kunnen genieten:

1. De bitterbal

Hoewel de hartige, smeuïge, vette, krokante, o-zo-lekkere bitterbal een typische terrassnack is, vind je deze klassieker ook gewoon in het vriesvak van je lokale buurtsuper. Gooi ‘m in de frituurpan, de airfryer of de oven en voilà: genieten geblazen. Een bijkomend voordeel is dat je voor de supermarktbitterballen geen fortuin per stuk hoeft te lappen.

2. Chips

Deze zag je waarschijnlijk wel aankomen. Wat is een avond bankhangen zonder een zak chips? Of een bakje. Of een-bakje-en-dan-toch-maar-de-hele-zak. Verkrijgbaar in alle geuren, kleuren, smaken en vormen. Van naturel tot augurk-met-kruidenkaas (als dit nog niet bestaat, kom dan over een paar jaar terug naar dit artikel. Wedden dat we dan al zover zijn afgedwaald?). Deze oude klassieker knokt al jaren met de hond om de begeerde titel van beste vriend van de mens.

3. Piccolini’s

Pizza’s zijn erg lekker, maar zo’n deegschijf als snack wegwerken is misschien iets te veel van het goede. Zo’n Big American BBQ Chicken? Daar zitten al gauw bijna 1000 kilocalorieën in verstopt. Een verstandigere snack is het kleine broertje van de pizza: de piccolini. Smeuïg geluk in verstandige porties. Per piccolini zit je op ongeveer 250 kcal, afhankelijk van de smaak. Maar hey, als je toch besluit de hele verpakking naar binnen te werken… Wij houden je niet tegen. Er is sinds kort zelfs een volledig plantaardige smaak te verkrijgen. Ideaal voor de veganisten onder ons.

De bovenstaande drie zijn natuurlijk maar een kleine greep uit het enorme assortiment van de supermarkt. Een tip van ons: wil je eens iets nieuws proberen? Houd de kortingsfolder in de gaten. Vaak zijn er wel een aantal snacks in de aanbieding, waarvan je er vast een paar nog nooit geprobeerd hebt. Laat je inspireren door wat er in de bonus is, en voor een zacht prijsje heb jij iets nieuws op je bord. Misschien vind je zo wel je nieuwe favoriet!