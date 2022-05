Tommy Carmichael verdiende miljoenen per dag met valsspelen in Las Vegas

Wist je dat er naast ethische hackers ook ethische valsspelers bestaan? Zo heb je bijvoorbeeld Richard Marcus, een valsspeler die casino’s in Las Vegas gedurende de jaren, naar eigen zeggen, miljoenen afhandig maakte met technieken als de Roulette Mix-Up en de Savannah. Inmiddels heeft Marcus het rechte pad gevonden en organiseert hij zelfs een conferentie op het gebied van tafelspel en beveiliging.

Naast Richard Marcus is er nog een andere valsspeler die uiteindelijk besloot zijn vaardigheden in te zetten voor het bestrijden van juist datgene dat hem zo berucht maakte: Tommy Carmichael.

Jackpot

Op een avond in 1992 zat Tommy Carmichael, van huis uit monteur en nu professioneel valsspeler, met gierende zenuwen voor één van de allernieuwste machines. Het was er één van International Game Technologies, marktleider in moderne en zogenaamd onbedriegbare gokkasten. Zijn zogeheten schaduw, Lisa Luxem, hield de camera’s en bewakers in de gaten terwijl Carmichael zijn nieuwste uitvinding tevoorschijn toverde.

Een aantal uren later was Tommy Carmichael zo’n tienduizend dollar rijker. De jackpot had hij niet gewonnen, maar wel gekregen. Opnieuw was hij de casino’s te slim af.

Tommy Carmichael in de jaren '90 | Credits: History Channel

Carrièreswitch

Wat uiteindelijk een leven vol luxe zou worden, begon in een smoezelige werkplaats in Tulsa, Oklahoma. Hier werkte Tommy Carmichael als monteur, gespecialiseerd in elektronica. Zoals veel kleine ondernemers had Tommy het niet breed. Zijn humeur en bankrekening waren afhankelijk van het aantal klanten dat de werkplaats wist te vinden.

Op een dag stond een oude vriend van Tommy, ene Ray Ming, voor de deur. In zijn kofferbak had hij een gokkast, waar hij Tommy even een kijkje naar wilde laten nemen. Naast de gokkast had hij ook een zogeheten top-bottom-joint (boven- en onder-verbinding) meegenomen. De kennismaking met dit gereedschap zou Tommy’s leven voor altijd veranderen.

De top-bottom-joint was in de jaren ’70 en ’80 dé manier om vals te spelen bij gokkasten. Ray legde Tommy uit hoe het werkte. Wie de gokkasten voor de gek wilde houden, bracht het onderste deel van het gereedschap via een gaatje in de zijkant van de machine naar binnen, terwijl hij het bovenste deel door de muntgleuf schoof. Op het moment dat de twee onderdelen elkaar raakten, ontstond er een elektrisch circuit dat de machine in de war bracht en ervoor zorgde dat deze zijn volledige muntinhoud uitspuwde.

Tommy zag zichzelf al als koning van Las Vegas. Hij pakte zijn koffers en liet zijn oude leventje in Tulsa achter zich.

Gokkasten in Las Vegas | Credits: iStock

Gouden bergen

Gewapend met het valsspeelgereedschap viel Tommy de gokkasten in Las Vegas aan. Hij begon klein, met een machine waarbij je enkel met 5 cent kon spelen. Voor hij het wist stroomde er 35 dollar aan kleingeld uit de machine. Zevenhonderd keer de inzet, zonder dat Tommy überhaupt de inzet had betaald. Het hek was van de dam.

Een nieuw tijdperk brak aan voor Tommy. De dagen van financiële onzekerheid en aanpoten in een donkere werkplaats waren voorbij. Nu telde hij zijn bergen geld onder het flikkerende neonlicht van de grootste casino's in Las Vegas.

Tommy was niet de enige die de top-bottom-joint gebruikte om de casino’s hun geld afhandig te maken. Hier en daar werden valsspelers op heterdaad betrapt, waarbij steeds opnieuw het vernuftige gereedschap werd aangetroffen. In 1983 werd er een voorzorgsmaatregel aangebracht in de gokkasten van Las Vegas. Bij elke poging tot valsspelen met een top-bottom-joint knalde de stroom van de machine, nog voor hij tot uitbetalen overging.

Door de verspreiding van deze ontwikkeling werd Tommy Carmichael gedwongen zijn kunstje steeds verder van The Strip en de neonverlichte gokwalhalla’s uit te voeren. Uiteindelijk liep hij in een schamel motel, de allerlaatste plek waar nog zo’n beduvelbare gokkast te vinden was, tegen de lamp. In zijn zakken trof de politie de top-bottom joint aan. Tommy werd tot vijf jaar celstraf veroordeeld.

In de gevangenis stond de valsspeler voor een dilemma: hij kon opgeven, of hij kon beter worden. De voormalig monteur koos voor het tweede. Hij had de verboden vrucht geproefd en wilde niet terug naar zijn oude leventje.

Ronde twee

Ondertussen ging de wereld buiten de muren van de gevangenis door. De gokwereld raakte in een digitale stroomversnelling en valsspelers als Tommy Carmichael werden buitenspel gezet.

De nieuwste, modernste gokkasten kwamen van de hand van Bally and International Game Technology en draaiden op microprocessors en een random number generator. De oude methodes werkten hierop niet meer, dus moest Tommy na zijn vrijlating terug naar de tekentafel.

Door zijn ervaring met elektronische apparaten zag Tommy dit als een soort routineklus. Het enige dat hem tegenhield was dat hij de apparaten nog niet begreep. De valsspeler kocht er één en ging de uitdaging aan.

Na het openmaken van de machine en het grondig onderzoeken van de werking, duurde het niet lang voor hij de Monkey Paw (de apenpoot) had ontwikkeld. Dit eenvoudig uitziende gereedschap, dat bestond uit een plat stukje staal en pianodraad, manoeuvreerde Tommy via het uitbetaalbakje bij de gokkast naar binnen, waar hij simpelweg de uitbetaalschakelaar indrukte.

De machine kreeg een signaal dat de jackpot gewonnen was en de munten vonden hun weg naar de zakken van de ingenieuze valsspeler. Met de Monkey Paw wist Tommy binnen luttele seconden per apparaat een kleine 1000 dollar te verdienen.

Het werd een kat-en-muis-spel, want ook de fabrikanten stonden niet stil. Ook zij bleven doorontwikkelen. Een jaar na de uitvinding van de Monkey Paw was deze alweer waardeloos geworden. De marktleider in gokkasten, International Game Technologies, bracht een nieuw soort machine op de markt: één waarvan zij zeker wisten dat er niet mee te knoeien viel.

Tommy Carmichael ging de uitdaging aan.

De Light Wand

Een verkoper van International Game Technologies gaf een potentiële klant een rondleiding door de showroom van zijn bedrijf. De koper was geïnteresseerd in het nieuwste model gokkast, de zogeheten Red White & Blue. Zijn vragen waren vooral gericht op de veiligheid van de machine. Dit was niet gek: casino’s waren immers in de laatste jaren nogal vaak in verlegenheid gebracht door valsspelers.

De verkoper garandeerde de geïnteresseerde koper dat er bij deze machine niet vals te spelen viel. Vol enthousiasme begon hij te vertellen over het geheim van de onfeilbare gokkast: de laser. De machine bevatte een laser die aanging en op een sensor scheen zodra een gokker een prijs won. De munten vielen langs de laser, die ze hierbij individueel telde. Zodra de laser het correcte aantal munten geteld had, ging hij uit en stopte de uitbetaling. Zo zou de de machine nooit teveel uit kunnen betalen. Een geniale oplossing, vond de verkoper.

Om zijn beweringen kracht bij te zetten, besloot de verkoper de klant een proefmodel aan te bieden, zodat deze zelf kon ondervinden wat een topmodel deze Red White & Blue was. De klant was overtuigd en nam het proefmodel mee naar huis, om hem daar uit te proberen.

Het werd notoire valsspeler Tommy Carmichael wel erg makkelijk gemaakt. Gewapend met de technische kennis die hem verteld was door de enthousiaste verkoper ging Tommy de strijd aan met de zogenaamd onfeilbare gokkast.

Binnen enkele dagen had Tommy ook deze puzzel opgelost. Hij ontwikkelde de Light Wand, een licht op een stokje dat hij gebruikte om de sensor in de machine mee te verblinden. De sensor kon de laser die de munten telde hierdoor niet meer opmerken, waardoor er geen halt toegeroepen werd aan de stroom munten die in het uitbetaalbakje terecht kwam.

Met de Light Wand verdiende Tommy Carmichael in 1992 ruim tienduizend dollar per dag. Hiernaast produceerde hij ook andere light wands, die hij dan voor duizenden dollars doorverkocht aan medevalsspelers.

Een "light wand"

De gouden jaren

Tommy gebruikte zijn uitvinding in de opeenvolgende jaren bijna elke dag, in casino’s in Las Vegas, Atlantic City, Connecticut en Colorado. Hij kocht twee huizen en een Jaguar XJ6, had altijd een knappe vrouw aan zijn zijde en zorgde ervoor dat hij netjes zijn belasting betaalde.

In 1995 nam Tommy het ruim. In zes maanden tijd ging hij op zeven Caribische cruises. Hier zat hij niet stil: ook de casino’s aan boord vielen ten prooi aan de Light Wand. Wanneer de cruiseschepen aanmeerden vond Tommy zijn weg naar de casino’s aan wal. Onder andere in Nassau, St. Thomas, San Juan en Aruba sloeg hij zijn slag.

Tijdens deze jaren ging de valsspeler een samenwerking aan met twee andere valsspelers, Michael Balsamo en Ramon David Perreira. Op een gegeven moment verdiende het drietal miljoenen dollars per dag.

Aan alles komt een eind

In 1996 zat Tommy in één van de oude, vertrouwde goktempels in Las Vegas, het Circus Circus hotel-casino. Niet wetende dat hij op de één of andere manier de aandacht van het personeel getrokken had, stak hij zijn Light Wand in een gokkast.

Hij werd op heterdaad betrapt door de beveiligers van het casino, die hem in de gaten hadden gehouden via de beveiligingscamera’s. Er werden hem meerdere aanklachten ten laste gelegd, waaronder het bezitten van een apparaat om mee vals te spelen en het maken van een apparaat om mee vals te spelen.

De aanklachten bleven niet plakken en werden ingetrokken. Tommy leek ermee weg te komen, maar de autoriteiten hadden hem nu in het vizier. Een jaar later liep de valsspeler opnieuw tegen de lamp. Dit keer was het einde oefening.

Hij was er bijna mee weggekomen. Volgens meerdere informanten was het valsspeeltrio, Carmichael, Balsamo en Perreira, van plan om met een nieuw apparaat in zes maanden tijd een recordbedrag van 1 miljoen dollar buit te maken. Dit zou hun grote klapper worden. Hierna zouden ze stoppen.

Maar helaas voor hen strandde dit plan voordat het uitgevoerd kon worden. Tommy Carmichael werd aangewezen als sleutelspeler in een landelijke valsspeeloperatie en veroordeeld tot bijna 4 jaar cel, waarvan 3 jaar voorwaardelijk. Ook werd Tommy op de zwarte lijst van de Nevada Gaming Board gezet, waardoor hij nooit meer een voet mag zetten in een casino in deze staat.

Na zijn celstraf besloot Carmichael het leven als valsspeler op te geven. Hij stortte zich op het ontwikkelen van gadgets waarmee valsspelen juist opgespoord of onmogelijk gemaakt werd. Hier moesten de casino’s echter niets van weten. Ze waren bang dat Tommy ze opnieuw een loer zou weten te draaien.