Enfant terribles op tv, kunnen we eigenlijk zonder?

Jeremy Clarkson

Jeremy Clarkson sloeg in een driftbui, de catering stond hem niet aan, een medewerker van de BBC. Geweldpleging is een no go, daar is iedereen het over eens. Maar het zal ongetwijfeld een dilemma geweest zijn om The Orangutan van de wereldwijde autojournalistiek op straat te zetten. Clarkson irriteerde samen met zijn Top Gear-maatjes al vaker de buitenwacht. In het algemeen door de ene na de andere (gloednieuwe) auto of caravan in de prak te rijden in een wereld waar anderen moeten kromliggen voor alleen al een autoverzekering, meer specifiek door aan de lopende band grappen en grollen te maken over bevolkingsgroepen en landen waar het trio naar afreisde. Mexico, India, de Verenigde Staten, ze werden niet gespaard. Maar hij verklaarde ze ook niet de oorlog.

Stiekem doen

We hebben gezien wat er gebeurt als je een kind - zo profileert Clarkson zich niet zelden - iets afneemt of verbiedt: het stiekem doen-mechanisme treedt op. Niet dat de drie heren nu elders cateringmedewerkers slaan, maar ze maken exact hetzelfde, soms uit de bocht vliegende programma via Amazon Prime, onder de naam The Grand Tour. Gezien de onverminderde populariteit gebeurt dat juist allerminst stiekem. De algehele verplaatsing richting alternatieve kanalen is de traditionele zenderbazen een doorn in het oog, maar kan ook als leidraad gehanteerd worden: de kijkcijfers kelderen als we alle scherpe randjes verwijderen. Cancelen lijkt überhaupt onmogelijk.

Principes even in de sluimerstand

Als vanzelfsprekend borrelt de naam Johan Derksen op, die we de Jeremy Clarkson der Lage Landen kunnen noemen. Ook lomp, onbehouwen, conservatief en vaak controversieel, maar tevens onmisbaar voor een groot publiek. Heleen van Royen zei iets van gelijke strekking, te gast aan tafel bij Vandaag Inside: jullie programma is zo verslavend als een real life soap. Zouden we de heren van de buis verwijderen, cancelen dus, dan volgt er hoogstwaarschijnlijk een variant via een andere weg, want er bestaat behoefte aan een dagelijks uurtje tv met de principes in de sluimerstand.

Dit artikel is een samenwerking.