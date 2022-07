Wanneer moet je jouw houten of kunststof kozijnen vervangen?

Het vervangen van houten kozijnen

Indien houten kozijnen zorgvuldig en op de juiste manier worden onderhouden, gaan deze tot wel 75 jaar mee. Naast veroudering van de kozijnen, zijn er een aantal andere redenen om houten kozijnen te vervangen.

Houtrot: Bij houten kozijnen kan houtrot ontstaan. Door gebrekig onderhoud of veroudering, kunnen gaten en kieren ontstaan waar vocht vrij spel heeft. Als in slechts kleine delen van het hout houtrot is geconstateerd, kunnen deze delen vaak nog gerepareerd worden. Als er op vele (en grote) plekken houtrot is opgetreden, is het aan te raden om de kozijnen volledig te laten vervangen.

Isolatie: Houten kozijnen bieden niet altijd de gewenste isolatiewaarde. Er kan warmteverlies ontstaan door het houten kozijn zelf of door het glas dat erin zit. Oudere houten kozijnen bevatten namelijk vaak enkel glas. Deze enkele laag glas isoleert slecht, waardoor warmteverlies optreedt en er onnodig energie wordt verbruikt. Je kunt ervoor kiezen om alleen het glas in de kozijnen te vervangen, maar dit is niet altijd mogelijk of bijzonder prijzig. In dat geval ben je beter af door de kozijnen volledig te vervangen.

Inbraak: Oude(re) houten kozijnen zijn veelvuldig gemakkelijk open te breken. Dit maakt houten kozijnen behoorlijk inbraakgevoelig. Het maakt hierbij vaak niet uit hoe goed je sloten zijn. Als je je huis optimaal tegen inbraak wilt beschermen, is het verstandig om je houten kozijnen te laten vervangen.

Het vervangen van kunststof kozijnen

Kunststof kozijnen hebben een levensduur van 50 tot 75 jaar, zonder dat de kozijnen (veel) onderhoud vergen. Naast veroudering van de kozijnen, zijn er een aantal andere redenen om kunststof kozijnen te vervangen.

Verkleuringen: Met name oude(re) kunststof kozijnen zijn gevoelig voor verkleuringen door zonlicht. Het verkleuren ontstaat door zogenoemde chemische ‘weekmakers’ die het kunststof soepel houden. Deze weekmakers reageren op zonlicht en kunnen daardoor een gelige gloed geven, wat er niet zo fraai uitziet. Veelal treden deze verkleuringen op na zo’n 10-15 jaar. Je kunt er in dat geval voor kiezen de kozijnen te laten vervangen; tegenwoordig bevatten kunststof kozijnen deze weekmakers namelijk niet meer.

Hang- en sluitwerk: Kunststof kozijnen gaan dan wel tientallen jaren mee, dit geldt niet altijd voor het hang- en sluitwerk. Met name bij oude(re) kunststof kozijnen kunnen er naar verloop van tijd haperingen optreden. Dit kan ervoor zorgen dat de kozijnen niet meer goed sluiten, waardoor deze gevoeliger zijn voor inbraak en er warmteverlies kan ontstaan. Het is mogelijk om enkel het hang- en sluitwerk te vervangen, maar veelal geldt dat het voor de langere termijn voordeliger is om de kozijnen volledig te vervangen.

Mogelijkheden voor vervanging

Nieuwe kozijnen kun je aanschaffen in de bouwmarkt, een gespecialiseerde winkel of bij een webshop als Toelevering Online. Als jouw kozijnen daadwerkelijk aan vervanging toe zijn, heb je grofweg de keuze uit drie soorten kozijnen: houten kozijnen, kunststof kozijnen of aluminium kozijnen.

Houten kozijnen: Houten kozijnen staan bekend om hun warme en karakteristieke uitstraling.

Voordelen: Lange levensduur, authentieke uitstraling, isolerende werking. Nadelen: Hoge aanschafprijs, onderhoudsintensief.

Kunststof kozijnen: Kunststof kozijnen worden tegenwoordig het meest gebruikt en bieden bijzonder veel mogelijkheden.

Voordelen: Voordelig geprijsd, brandvertragend, isolerende werking, weinig onderhoud(kosten), keuzemogelijkheden.

Nadelen: ‘Goedkope’ uitstraling, gebrek aan authenticiteit.

Aluminium kozijnen: Aluminium kozijnen winnen de laatste jaren aan populariteit, vanwege de bijzondere uitstraling en haast oneindige levensduur.

Voordelen: Unieke uitstraling, onderhoudsarm, zéér lange levensduur.

Nadelen: Lage isolatiewaarde, prijzig.