Peter Gillis heeft ‘geen geduld’ volgens vriendin Nicol: ‘Alles moet meteen’

Niet op tv zijn en toch de volle media-aandacht pakken: dat kunnen alleen de heel groten.

En zo is het maar net. Op maandag 11 juli was de laatste aflevering van het zevende seizoen van Familie Gillis: Massa is Kassa te zien op SBS6, maar dat betekent niet dat het in de media ineens muisstil is rondom de spraakmakende familie. Zo raakte pater familias Peter Gillis in maart in een suikercoma waarbij zijn overgewicht hem bijna fataal werd. Afvallen is het devies en daar is de eigenaar van Oostappen Vakantieparken nu – ook buiten de camera’s – vét hard mee bezig. Enkele tientallen kilo’s is hij al verloren. Verliezen is trouwens een actueel thema, want Gillis heeft een vette dwangsom van 250.000 euro opgelegd gekregen van de gemeente, wegens het illegaal huisvesten van arbeidsmigranten op vakantiepark De Berckt in het Limburgse Baarlo.

Het zit er dik in dat hij daar stevig van zal balen?

Valt ook weer mee. De brute overval op zijn zoon Mark Gillis in november vorig jaar hakte er aanzienlijk meer in. Dat de eerst opgepakte vermoedelijke dader onlangs niet op de zitting verscheen, was een tegenvaller voor de wél aanwezige vader en zoon Gillis, die dat gespuis weleens in de bange boevenogen had willen koekeloeren. En die dwangsom van 250.000 euro? Dat is slechts een fractie van Gillis’ geschatte vermogen van 250 miljoen euro. Wat de extravagante zakenman met die dikke dwangsom doet? Helemaal niks. Hij heeft niet voor de gestelde termijn betaald, maar wel als ludieke reactie tegen het gemeentehuis geplast. Zo lossen de Gillisjes dat op! Wie Peter Gillis nóg beter wil keren kennen, kan vanaf september terecht bij SBS6 voor seizoen 7 van hun realityshow. En in de Gillis-stille augustusmaand kun je altijd nog even zijn vorig jaar verschenen biografie lezen.

Wat vindt Peter Gillis van zichzelf?

Ik was eigenlijk dood in het ziekenhuis, ik reageerde nergens meer op

Wat vinden wij van Peter Gillis?

Met al die kwijtgeraakte kilo’s krijgt SBS6 straks heel wat minder Peter Gillis voor hetzelfde geld; dát is pas ondernemen!

‘Hij heeft bij lange na niet genoeg geld om mee te spelen met de Champions League van Nederlandse ondernemers’

Wat vinden anderen van Peter Gillis?

MARK GILLIS

zoonlief

‘Dat hij zo goed aan het afvallen is, vind ik knap. Ik ben supertrots op hem. Diëten werkten voor mijn vader nooit, totdat hij een wake-upcall kreeg van zijn eigen lijf met een te hoog suikergehalte en te lage hartslag. Hij was er bijna niet meer geweest en dat triggert hem nu tot afvallen. Of het mij ook triggert? Daar zat ik vanmiddag nog over na te denken, maar ik acht mezelf nu nog te jong voor dat soort praktijken. Tegen de tijd dat ik de leeftijd en lichaamsomvang van mijn vader heb, zal ik dezelfde keuzes moeten maken. Ik bewonder het ondernemerschap van mijn vader; zijn handelsgeest neem ik van hem over. Dat is deels erfelijk en deels dezelfde interesses. We lopen exact hetzelfde en qua overig doen en laten lijken we ook in veel dingen op elkaar.’

NICOL KREMERS

vrouwlief

‘Het afvallen van Peter gaat supergoed en het is goed dat er zoveel aandacht voor is, want dat motiveert hem echt wel. De opgelegde boete, daar bemoei ik me helemaal niet mee. Dat gaat niet over onze privésituatie, maar het gaat over Peters bedrijf. We vinden het fijn om daar een soort van scheiding in te maken, zodat ik me niet druk hoef te maken over wat er allemaal zakelijk speelt, want dan hebben we helemaal geen leven meer. Wat de rechtszaak rondom Mark betreft: ik vind het goed dat die mannen terechtstaan, want dat verdienen ze gewoon. Ik vind het laf dat die eerste verdachte niet is komen opdagen bij de zitting. Als je zo’n held bent dat je iemand bijna dood kunt slaan, moet je ook het lef hebben om daar je gezicht te laten zien. Peter vond dat ook laf. Of Peter mij heeft aangestoken in het ondernemerschap? Ik ben van mezelf ook al een ondernemend type; dat is niet begonnen met mijn erotische webshop nicolleke.nl, maar al ver daarvoor. Peters mooiste eigenschap? Zijn humor. Je kan je echt doodlachen met Peter. Zijn minste karaktertrek? Hij heeft geen geduld. Als hij iets voor elkaar wil krijgen of hij wil iets hebben, dan moet dat direct en het kan dan niet wachten. Als hij een nieuwe auto wil, dan rijdt hij naar de garage en dan koopt hij die. Alles moet meteen.’

JONATHAN URSEM

uitgeverij Vesper

‘Nog voordat we de biografie van Peter Gillis gingen maken, zeiden critici dat het kijkerspubliek van Massa is Kassa te dom is om een boek te lezen; we zijn nu 30.000 verkochte boeken later. Peter was mateloos populair in de 35 boekwinkels waar hij heeft gesigneerd. Als Peter in het nieuws is, zoals nu, dan merken we dat meteen aan een piek in de verkoopcijfers. Ik was toevallig gister nog bij de familie Gillis thuis; Peter en Nicol zijn echt de allerliefste mensen die je maar kunt ontmoeten. Dat beeld strookt niet met de tv-serie; daarin komen ze volgens sommigen over als onvriendelijke horken. Toen mijn tweede dochtertje was geboren, kreeg ik via de post een zilveren armbandje met haar naam en geboortedatum erin gegraveerd. Ze zijn ontzettend attent. Hun tijd en geduld voor een praatje met fans is grenzeloos. Of hij – naar aanleiding van de beschuldigingen – een boefje is? Dat kan ik niet inschatten. Ik denk dat hij wel van nature een zakenman is die de randjes van het ondernemen opzoekt. Hij vindt het spel ook leuk: kijken hoe de mechanismen werken en hoe ver hij kan gaan. De ene keer gaat hij over het randje, de andere keer kleurt hij netjes binnen de lijntjes. Hij is een typische ondernemer die alles het liefst zelf regelt.’

TOON VAN OTTERDIJK

communicatieadviseur gemeente Peel en Maas

‘De bestemming van Oostappen vakantiepark De Berckt is recreatie. Dit betekent dat er geen arbeidsmigranten mogen verblijven. Omdat eerder bleek dat dit toch gebeurde, heeft de gemeente Peel en Maas in juni 2020 een last onder dwangsom opgelegd met als doel de overtreding te beëindigen. Uit de controle op 17 mei 2022 is gebleken dat de overtreding niet is beëindigd. Daarom zette de gemeente een volgende stap in het handhavingstraject: de dwangsom werd verbeurd, dus moet worden betaald. We hebben recent vastgesteld dat de dwangsom niet is betaald binnen de daarvoor gestelde termijn. We buigen ons nu over de te nemen vervolgstappen.’