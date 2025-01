Kim Holland: 'Pamela Anderson is geen sekssymbool meer, maar mag nog bij ons in een p*rnofilm'

*Op de foto: Pamela Anderson



Zijn we nou nóg niet uitgeluld over de borstpartij van Pamela Anderson?

Jawel hoor, haar jopen spelen allang geen grote rol meer. Terwijl ze in de jaren negentig nauwelijks in één beeldscherm of bh te houden waren, zijn haar tetten tegenwoordig een stuk minder prominent aanwezig. De gesprekken gaan trouwens nog wel steeds over de fysiek van de Canadees-Amerikaanse diva, want heden ten dage verschijnt La Anderson met een blotebillengezicht op showbizzparty’s.

Zonder make-up schrijdt ze over de rode lopers, iets wat het toonaangevende mode-, beauty- en fashionblad Elle een stortvloed aan lovende woorden doet squirten: ‘Ze is niet alleen een stijlicoon, maar ook een expert in het omarmen van natuurlijke schoonheid’ en ‘Ze laat de wereld zien dat je geen eyeliner nodig hebt om een rode loper te domineren’ of ‘Het echte hoogtepunt? Die stralende, make-upvrije huid.’ Dat het toonaangevende stoere mannenblad Nieuwe Revu haar maar een vermoeid bleek spook vindt zonder een likje foundation of een kwastje blush, daar ligt mevrouw Anderson echt niet wakker van.

Fijn dat ze goed slaapt. Waar droomt Anderson van?

Na haar glansrol als CJ Parker in Baywatch tussen 1992 en 1997 ging het hard neerwaarts met Anderson. Ze schitterde in B-films en slecht bekeken producties en trouwde vijf keer met foute mannen, onder wie drummer Tommy Lee en rapper-gitarist Kid Rock. Van Anderson met haar ex-partners circuleren er pornofilms waarvan zelfs onze eigen Kim Holland rooie oortjes zou krijgen. Maar goed, waar droomt Anderson van? Een Golden Globe-nominatie. En die heeft ze nu te pakken voor haar rol in The Last Showgirl, een film die het verhaal vertelt van een Las Vegas-ster die ontdekt dat haar langlopende show stopt. De film draait vanaf maart in de Nederlandse filmhuizen. Anderson: ‘Dit is heel bijzonder. Ik had dit nooit durven dromen. Ik ben dankbaar en overweldigd. Het is zo fijn om wakker te worden met dit nieuws. Ik deel deze nominatie met mijn cast, mijn familie en mijn hardwerkende collega’s.’

‘Na het sekstapeschandaal kwam het nooit meer goed met haar imago’

Wat vindt Pamela Anderson van zichzelf?

‘Toen ik van mijn nominatie hoorde, ben ik een lange wandeling gaan maken.’



Wat vinden wij van Pamela Anderson?

Ze heeft nog wel tiet genoeg om te wandelen.

Wat vinden anderen van Pamela Anderson?

Hans Klok - illusionist

‘In 2007 was Pamela mijn assistente bij mijn shows in Las Vegas. Dat was elke dag seks, drugs en rock-’n-roll. Ze sleepte me van nachtclub naar nachtclub. In dat jaar was onze samenwerking wereldnieuws en was het leuk, fris en verrassend om zo’n bekende ster als mijn assistente te hebben. Ze genereerde veel aandacht en dat was goed voor de show. In Duitsland hebben we het in 2021 weer samen geprobeerd, we hebben twintig shows gedaan samen. Maar het was gewoon niet zo leuk meer als toen. In Las Vegas was ze natuurlijk ook wel iets gezelliger, want er was heel veel drank in het spel en een hoop rotzooi. De nieuwe generatie kent haar ook niet meer. Ze blijft een leuk wijf, maar het schokeffect was uitgewerkt. We hebben een hoop aan elkaar te danken en we blijven heus goede bekenden.’



Raymond Mens - Amerikakenner

‘Jarenlang heeft ze vrijwel geen rol gespeeld in de Amerikaanse showbizz, ze was uit de spotlights verdwenen. In januari 2023 dook ze weer op met haar autobiografie. Ze is momenteel heel iemand anders dan de persoon die we in dat rode badpak hebben leren kennen. Dat sexy beeld probeert ze nu een beetje te corrigeren. Dat is haar aardig gelukt met haar boek vol persoonlijke memoires, dat erg goed is ontvangen in de Verenigde Staten. Ze wil uitstralen dat er meer achter haar schuilt dan die blondine die met cup DD over het strand rende. Het ging destijds vooral over haar looks en dat vindt ze ook helemaal niet erg, sterker nog, haar uiterlijk is destijds waarschijnlijk haar redding geweest. Pamela groeide op in een gezin waarin haar vader gewelddadig was richting haar, haar moeder en hun huisdieren. Ze had een katje en toen haar vader erachter kwam dat dat beestje af en toe bij haar in bed lag, heeft hij het poesje verdronken. Dat soort gebeurtenissen waren de reden dat ze haar ouderlijk huis ontvluchtte. Doordat ze er zo leuk uitzag, kreeg ze hier en daar aanbiedingen en zo rolde ze in Baywatch. Het was een mooie manier voor haar om te ontsnappen uit het milieu waaruit ze kwam. Ze heeft een wilde tijd gehad, maar als ik haar zo zie op de Amerikaanse televisie, is ze in rustiger vaarwater terechtgekomen. In inhoudelijke interviews in de Amerikaanse media wordt ze serieus genomen en is ze volledig gerehabiliteerd. Ze woont sinds kort weer in Canada, waar ze ook is geboren.’

Kim Holland - erotiekonderneemster

‘Pamela zag ik in de jaren negentig absoluut als een sekssymbool. Dat badpak met die iets te hoog uitgesneden bikinilijn was destijds roversgoed, je mocht jezelf gelukkig prijzen als je ergens een exemplaar wist te bemachtigen. Ik hou ervan als een vrouw er stoer én sexy uitziet. In de jaren tussen 2000 en 2005, toen ik mijn stripclub had, droeg ik mijn haar à la Pamela, met van die laagjes blond. Ik werd in die tijd ook wel met Pamela vergeleken. Ik vind het mooi hoe ze zichzelf momenteel durft te laten zien, zonder make-up. Zelf vind ik het nog steeds wel fijn om make-up te dragen, het past bij me en ik vind het leuk. Pamela wil aangeven dat beauty van binnenuit komt, en dat schoonheid niet altijd met make-up hoeft te worden vormgegeven. Ze is niet meer het sekssymbool dat ze geweest is, ze omarmt tegenwoordig meer de zachtheid van het vrouwelijke. Of ze terechtkan bij Meiden van Holland als haar acteercarrière in Amerika ten einde mocht lopen? Haha. Als je dat zou vragen over Tatjana Simic, zou ik meteen ja zeggen. Ook zij is een sekssymbool uit de jaren negentig, maar zij heeft haar sexyness en de looks behouden. Wat Pamela en porno betreft, kan ik nog zeggen dat de categorie ‘mature’ altijd goed scoort. Dat zijn overwegend vrouwen van 50-plus die niet eens per se beauty’s hoeven te zijn, maar wel genieten van seks. Daar hebben we er niet veel van, dus in dat opzicht staat de deur bij ons open voor Pamela. Ik hoop vooral dat ze zelf een goed seksleven behoudt.’