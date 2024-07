Jan Roos: 'Ik word zo kotsmisselijk van Enzo Knol'

Enzo Knol stopt met zijn dagelijkse vlog? Dat is toch heel goed nieuws?

‘Ik maak elke dag een vlog van mijn dagelijks leven,’ staat er momenteel nog te lezen op zijn Instagramkanaal dat door meer dan twee miljoen mensen wordt gevolgd. Maar dat zinnetje gaat Enzo Knol binnenkort aanpassen. De grootste – en volgens sommigen meest irritante – vlogger van Nederland doet een stapje terug. De geboren Drent is pas vader geworden en dat heeft gezorgd voor het idee om minder frequent te gaan vloggen. Knol heeft door het vaderschap minder tijd om de narcist uit te hangen door zichzelf iedere dag te filmen. Het aantal vlogs en video’s zal over een tijdje worden teruggebracht naar drie per week. Niet meer elke dag dus! Volgens Knol gaat het dagelijks maken en online zetten van een videootje gepaard met druk, stress en enorm veel energie.

Het lijkt ons inderdaad ook heel hard werken, jezelf filmen terwijl je leuke dingen doet of in peperdure auto’s rondrijdt. We hebben menig stratenmaker, hartchirurg, luchtverkeersleider en dakdekker gesproken, maar ze moeten er allemaal niet aan denken met zoveel druk, stress en energie te moeten werken als vlogger Knol.

Zullen zijn familie en fans het jammer vinden of juist niet?

Nou, die vraag is lastig te benaderen. Voor zijn familie heeft Knolpower al een tijdje geen kracht meer. Nadat zijn ouders gingen scheiden, wilde Knol niet meer bij zijn moeder wonen vanwege zijn stiefvader. Op 14-jarige leeftijd ging hij bij zijn vader in Assen wonen. Hij kreeg werk in de zaak van zijn vader, maar er ontstond een ruzie die niet meer te lijmen bleek. Toen Knol 17 jaar oud was, heeft hij ongeveer honderd dagen doorgebracht in een gesloten instelling vanwege problemen met agressie en drugsgebruik. Op zijn achttiende verbrak Knol het contact met zijn vader nadat hij hem nog een keer had opgezocht.

Of zijn vader de vlogs van zijn zoon bekijkt, is ons niet bekend. Met zijn moeder schijnt het contact ook niet zo lekker te lopen. Wat de bijna drie miljoen abonnees op YouTube en twee miljoen volgers op Instagram ervan vinden dat hij stopt met de dagelijkse vlog, dat komen we niet écht te weten. Ieder negatief bericht of kritische wanklank wordt namelijk resoluut verwijderd, waardoor er alleen maar digitaal kontgelik en slijmerij in de comments staat.

‘Enzo Knol heeft zijn moeder ontvolgd op Instagram’

Wat vindt Enzo Knol van zichzelf?

‘Ik ga door tot ik in een rolstoel zit.’

Wat vinden wij van Enzo Knol?

Koos Alberts ging daarna ook gewoon door.

Wat vinden anderen van Enzo Knol?

Jan Erkelens - oom

‘Ik ben z’n oom. Mijn broer Bert en ik hebben dezelfde achternaam. Ik heb helaas geen contact met mijn broer, ik heb ook geen telefoonnummer van hem. Of ik contact heb met mijn neef Enzo? Ik wou het hierbij laten. Er is al genoeg over gezegd en gedaan.’

Bert Erkelens - vader

‘Je wilt wat vragen over mijn zoon? Dat lijkt me een privéaangelegenheid. Ik dacht dat het misschien ging over mijn lunchcafé Plein 10 in Assen. Of ik de vlogs van Enzo kijk? Zoals ik zei: privéaangelegenheid! Dankjewel!’

Dee van der Zeeuw - ex

‘We hebben veel mooie dingen meegemaakt, maar in dit hectische leventje maak je ook mindere dingen mee. We waren eerder twee maanden uit elkaar geweest en hebben het daarna weer geprobeerd. Maar het was niet meer verliefd zijn, maar houden van. Soms dan kom je op een punt en dan kun je elkaar niet meer geven wat je nodig hebt. Ik werd wel helemaal gestoord van de beschuldigingen. Enzo en ik zijn uit elkaar gegaan omdat jeugdliefdes nou eenmaal niet altijd uitlopen op een perfect huwelijk, hoe graag je ook zou willen. Wij waren geen Temptation Island-koppel waarin alles draaide om drama, maar gewoon twee mensen die voor hun eigen weg kozen. Dus nee, er was geen sprake van drama, gossip of leugens.’

Johan Derksen - Vandaag Inside

‘Het is een jonge jongen, die is zomaar uit het niets miljonair geworden. Om indruk te maken rijdt hij in een grote Porsche en ja... die denkt dat hij alles kan maken. Iemand moet hem de werkelijkheid zeggen. Misschien heeft zijn vader dat geprobeerd, dat hij daarom ruzie met hem heeft.’

Jan Roos - Roddelpraat

‘Enzo Knol kan er zelf niet zo heel veel aan doen, want volgens mij is het een bovenste beste jongen en deugt hij van alle kanten. Maar misschien is dat wel de reden dat ik zo kotsmisselijk van die gozer word. Alleen al hoe hij praat en wat hij allemaal zegt: het is zogenaamd allemaal perfect. Vanuit zijn Lamborghini biedt hij kinderen geld aan om te stoppen met vapen. In diezelfde auto pelde hij een banaantje open, zette zijn camera aan en begon te huilen om zijn opa die vijf weken daarvoor was overleden. Dat is het toppunt van narcisme. Hij was een beetje aan het rondrijden en dacht natuurlijk: potverdomme, dát is leuk, als ik nou eens een beetje ga huilen voor de camera, dat is een mooi beeld. Dagelijkse vloggers vind ik sowieso een zielig volk, want je bent wel heel erg gek op jezelf als je je volledige leven wilt delen met de wereld. Maar ik vind Enzo Knol echt de allerergste die er bestaat. Hij stopt nu met dagelijks vloggen; dat had hij vele jaren eerder al moeten doen.

Vlogger Gio heeft zijn vriendin nu ook zwanger gemaakt, waarschijnlijk omdat er behoefte was aan meer content, want de kijkertjes liepen weg. Die vloggers zijn allemaal zwaar depressief en ongelukkig, omdat ze de hele dag moeten nadenken over wat ze nu weer moeten uitvreten om het kijkerspubliek tevreden te houden. De werkelijke reden dat Knol minder gaat vloggen is hoogstwaarschijnlijk niet de pasgeboren baby, maar het teruglopen van de populariteit en het gebrek aan ideeën voor nieuwe content. Daarom nemen vloggers iedere week een ander huisdier en gaan ze af en toe verhuizen, want ze hebben al 45 verschillende auto’s gehad. Het is een beetje op.

Bovendien is het ook wel een beetje afgelopen met het dagelijks vloggen, het is een beetje klaar met YouTube. De jeugd kan zich nog net concentreren op een TikTokfilmpje en als het iets langer duurt haken ze af. Vloggen is een uitstervend beroep. Knols volgers en kijkers zijn achterlijk. Het zijn voornamelijk pubers met waarschijnlijk een heel saai leven, die kijken naar iemand die net doet alsof hij dat niet heeft. Want laten we wel wezen: de hele dag leuke dingen doen voor de camera is natuurlijk dodelijk vermoeiend. Dan heb je een verschrikkelijk leven. Mensen vragen mij weleens waarom ik zo’n hekel heb aan Enzo Knol, want hij is toch zo aardig en hij doet niets mis. Dat is precies waar het om gaat: dat soort mensen vertrouw ik voor geen meter. Ik vind Enzo Knol een heel vervelende man.’