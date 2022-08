Een WK volgen in november: zo maak je er nog wat van

En afgezien van de nodige scrupules is er ergernis over het tijdstip van dit toernooi: wedstrijden in november en december, waarvan sommige om 11:00 en 14:00. Nee, het klinkt allemaal verre van idyllisch. Hoe maak je er toch nog wat van?

Werktijden aanpassen, thuis of op kantoor

Het Nederlands Elftal hoeft niet zo'n koffietijd- of lunchwedstrijd af te werken. In de achtste finales komen die ook niet meer voor. Maar een beetje voetbalkenner wil ook de kraker Marokko-Kroatië zien (23 november om 11:00). Dan is het een kwestie van een dag thuiswerken inplannen en iets vroeger beginnen. De laptop gaat 90 minuten aan de kant, je eet meteen een broodje en werkt na enen weer verder. Het gemis van de stadionspanning - (vlieg)tickets zijn peperduur - compenseer je trouwens door een bedrag in te zetten op wedstrijden. Dat doe je via deze website. Dan worden potjes zonder Oranje ook interessanter. Ben je toch min of meer verplicht om op kantoor te verschijnen, dan gaat daar ongetwijfeld een livestream aan. Goeie werkgever die dat kan tegenhouden.

Kroegen en pleinen

Mocht de Oranjegekte losbarsten, als het goed is gebeurt dat spontaan en niet geregisseerd, dan zijn er ook in november wel pleinen waar voetbal gekeken gaat worden. Weer of geen weer. Ditmaal is dat gevoerde oranje leeuwenpak daarvoor uitermate geschikt. Het drankje dat je nuttigt zal ook eerder warme choco of glühwein zijn dan ijskoud bier. Wie het allemaal te koud of te nat vindt buiten, duikt de kroeg in, waar de temperatuur behaaglijker is. Zeker als er bitterballen geserveerd gaan worden, want reken maar dat de horeca-uitbaters aan je gaan trekken in november. Die hebben wat in te halen. Kun jij alsnog je oranjeshirt of bierjurkje showen.

Avondje voetbal thuis

Wie de beschikking over een koelkast, een televisie en (optioneel) een frituurpan heeft, kan ook zelf een avond geheel verzorgd voetbal kijken organiseren. Voor de vrienden die daar zin in hebben althans, want de meningen over kijken dan wel boycotten zijn net als bij de WK's in Zuid-Afrika en Brazilië verdeeld. Het zal in de aanloop naar het toernooi voor discussie blijven zorgen. In de praktijk kruipen liefhebbers toch massaal voor de buis, zich vasthoudend aan de ijdele hoop dat de voetbal-spotlights verbetering in het veelbesproken Qatar gaan aanbrengen.

Kansen van Oranje

Het heeft er alle schijn van dat Oranje in ieder geval vier wedstrijden gaat spelen. Drie in de groepsfase, daarna de achtste finale. De tegenstanders in groep A spreken niet erg tot de verbeelding: thuisland Qatar, Senegal en Ecuador worden normaal gesproken verslagen. Ook omdat Louis van Gaal nu voor de groep staat en er momenteel veel opbloeiend talent over de Eredivisie-velden hobbelt. Wie weet zien we Brian Brobbey of Xavi Simons straks in de voorhoede opduiken. Na de groepsfase is er waarschijnlijk een clash met de Verenigde Staten of Engeland. Echte voetbalreuzen zoals Frankrijk of Argentinië kunnen 'we' pas tegenkomen in de kwartfinale.

