Leon Verdonschot: 'Robert Jensen maakte een rentree in de cultklassieker onder de talkshows: Forum Inside'

'Je noemt een D66-Kamerlid een ‘tietloos ding’ en een ‘D6lesbienne’. Thierry Baudet vindt ook dat heel grappig en valt in met ‘Jessica Klaver’'

Beste Robert Jensen,

Ik begon me al enige zorgen te maken; je leek van de aardbodem verdwenen. Aangezien dood door vaccinatie in jouw wereld wordt gezien als doodsoorzaak nummer één, maar bij jou onmogelijk is, overwoog ik de opties. Ontvoerd door het WEF? Opgesloten door Soros? Levend begraven bij Roswell?

Maar gelukkig, je maakte afgelopen week buiten de periferie van je eigen kanaal een grandioze publieke rentree in de cultklassieker onder de talkshows: Forum Inside, onder leiding van talkshowhost Thierry Baudet. Sommige mensen beschouwen het zondagochtendgekeuvel van Harry Mens als de nieuwe versie van Tel Sell, maar vergeleken met Baudet is Mens Larry King. En nog een verschil: Mens is inmiddels gestopt met drinken. Inhoudelijk zou je Forum Inside kunnen vergelijken met een vroege bierkelder, maar bier staat niet op tafel; er wordt wijn gedronken en de mannen aan tafel bespreken die wijn ook. Op die momenten is het alsof Ilja Gort debiele broertjes blijkt te hebben.

Deze aflevering duurt liefst twee uur en twintig minuten, want te gast is immers, en nu citeer ik Baudet: ‘De man, de mens, de legende.’ Hij noemt je ook ‘een journalist’. Je reageert meteen: ‘Wat een belediging.’ Nog geen minuut bezig, die talkshow, en we waren het al eens!

Als je iets wilt vertellen, leidt je dat als volgt in: ‘Ik heb daar wel een goed punt over.’ Of ‘niet om mezelf op de borst te slaan’, waarna je jezelf op de borst slaat. Als Baudet je onderbreekt, zeg je: ‘Onderbreek me niet Thierry, het is míjn show.’ Dan zegt Thierry, en ik citeer: ‘HAHAHAHA!’ Wat is zo’n ‘goed punt’ bij jou? Bijvoorbeeld dat je een D66-Kamerlid een ‘tietloos ding’ en een ‘D6lesbienne’ noemt. Thierry Baudet vindt ook dat heel grappig en valt in met ‘Jessica Klaver’. Jij vraagt je dan weer af hoeveel roebel Baudet heeft betaald voor de wijn. Ook dat vindt Baudet heel erg grappig, precies de meta-ironie daarvan is dan natuurlijk weer de grap.

Aan tafel zit ook de Europese lijsttrekker van FvD, Ralf Dekker. Hij vertelt dat hij in het Europees Parlement, waarin hij volgens geen enkele peiling terechtkomt, gaat samenwerken met vergelijkbare partijen. Dan zeg jij: ‘Ralf, laat mij jou nou eens even iets leren.’ De overtreffende trap van mansplaining: Jensplaining. Je zegt dat je zelf niet geschikt bent voor de politiek, want ‘ik zou iedereen voor zijn bek slaan, man of vrouw’. Baudet vindt dat uiteraard heel grappig. Bek slaan! Haha!

Ralf Dekker vind het niet vervelend dat jij hem corrigeert, hij vindt het een eer. Hij zegt: ‘Ik zit hier tegenover Robert Jensen. Mijn oudste zoon is een diehard fan. Ik wil toch mijn geluk uitspreken dat ik jou eindelijk face to face kan ontmoeten. Voor veel mensen ben jij ongelooflijk belangrijk geweest en nog steeds. Ik wil je daar hier een groot compliment voor maken.’

Dan zeg jij, en deze woorden zullen nog langer nagalmen dan mijn bulderlach: ‘Vanuit totale bescheidenheid: onwijs veel dank. Ik krijg veel van dit soort berichten.’

Daarna vraagt Thierry: ‘Kun je nog eens wat vertellen over die donkere wolk van het kwaad, die je over ons voelt trekken, die je beschrijft als een bijna spirituele ervaring. Later ben ik dat ook gaan zien, bij mij heeft dat langer geduurd, ik voel me daar nog steeds schuldig over.’

Vervolgens mag jij de spirituele ervaring beschrijven. Denk ik, want toen was ik weg. Naar buiten, hunkerend naar donkere wolken van het kwaad.