Nieuwe Revu's kijktip: 'Dark Matter'

Eigenlijk is Joel Edgerton een atypische filmster. Hij heeft het fysiek van een actieheld, maar hij kijkt er altijd bij alsof hij het zelf niet echt gelooft. Daarom is Edgerton zo geknipt voor Dark Matter.

Deze scifireeks draait namelijk helemaal om een personage wiens leven door externe krachten volledig op de kop wordt gezet. Jason Dessen was ooit een veelbelovend wetenschappelijk onderzoeker, maar hij koos voor de veiligheid van een baan als docent en een gezin. Wanneer een voormalige studievriend hem vraagt om deel te nemen aan een neuro-start-up, lijkt het avontuur terug in zijn leven te komen.

Maar voordat Jason een beslissing heeft kunnen nemen, wordt hij gekidnapt en gedrogeerd. Hij komt bij in een onderzoeksfaciliteit waar iedereen hem lijkt te kennen van nooit behaalde successen. Wat is er aan de hand? Wel, het lijkt erop dat Jason fysiek terecht is gekomen in de wondere wereld van de kwantummechanica, waar meerdere universums naast elkaar kunnen bestaan. Dark Matter is daarmee echte mindfuck-tv, waarbij elk antwoord tot steeds weer nieuwe vragen leidt. Zo heeft Apple TV weer eens voor een verrassing gezorgd.

Dark Matter start 8 mei op Apple TV+.