Zó proberen auto-opkoopsites je op te lichten

Bij de dealer of het autobedrijf weet je wat je krijgt voor je inruilauto. De autohandelaar werpt er een blik op en schudt een bedrag uit zijn mouw waar je doorgaans niet heel blij van wordt. Maar wat is het alternatief? Op Marktplaats zetten kan, maar dat leidt vaak tot telefoontjes van vage opkopers die proefritten willen maken en vervolgens stevig gaan afdingen. Je moet er maar zin in hebben. Daarom vervullen auto-opkoopsites in een behoefte. Zonder gedoe snel van je auto af, dat is wat ze beloven. Maar tegen welke prijs?

Grote partijen zijn Ikwilvanmijnautoaf, Wijkopenautos en Autovendi. Ontevreden klanten zijn echter kritisch en wijzen op een patroon. Via e-mail en telefoon wordt er een mooi bod gedaan, maar als puntje bij paaltje komt en de overdracht moet plaatsvinden, begint de handelaar te steggelen. Dan deugt er opeens niets meer van de auto. Het gevolg? Een lagere prijs en anders heb je pech.

‘Het zijn eigenlijk gewoon oplichters,’ zegt Rob van Dam, die zijn wagen wilde slijten aan Wijkopenautos. ‘Ze zeggen dat ze een gegarandeerde prijs geven, maar als je je auto gaat afleveren, geven ze ter plekke een derde minder. Je kan daar niet over in discussie gaan, omdat het door “het hoofdbureau” beslist wordt. Zogenaamd waren mijn aangeleverde foto’s niet correct, maar dat konden ze niet meer nakijken omdat die zogezegd meteen vernietigd worden als je de auto komt brengen. Zeer teleurstellend. Het tast je vertrouwen in de mens wel aan. Want ik had van alle krassen foto’s genomen en wel twintig foto’s meegeleverd. Alles was dus bekend.’

André van Nieuwenberg ontving een ‘gegarandeerd bod’ van €10.897,00 voor zijn auto. ‘Die werd uitgebreid geïnspecteerd en daarna door een manager op het hoofdkantoor opnieuw beoordeeld. Kreeg ik een bod terug van €9.166,00 omdat alle panelen zogenaamd overgespoten moesten worden. Er zaten wat kleine deukjes hier en daar, die je overigens niet eens goed kon zien.’

Een onzinverhaal, vond ook de medewerker van het Wijkopenautos-filiaal. ‘Maar hij kon er ook niks aan veranderen. Dus de gegarandeerde prijs is een lokkertje om vervolgens tegen een veel mindere prijs je auto over te nemen. Ik ben niet akkoord gegaan.’

Oplichterij

Gek genoeg hebben de auto-opkoopsites wel goede tot uitstekende beoordelingen op reviewplatform Trustpilot. Dat is voor iedereen toegankelijk, dus het is niet noodzakelijkerwijs zo dat het alleen om echte klanten gaat. 21 procent van de reviewers beoordeelt Wijkopenautos daar als ‘zeer slecht’ met een 1, maar toch haalt het bedrijf nog een goede gemiddelde score van 3,9 op een schaal van 5. Boze klanten vermoeden vals spel.

‘Oplichterij, zonde van je tijd,’ schrijft Martijn Hoenderop. ‘Ze geven een goede prijs als lokkertje via de site om vervolgens veel minder voor de auto te geven. Ik vraag me ook sterk af hoeveel mensen ze omgekocht hebben om vijf sterren te geven bij Trustpilot.’

Die mening is ook Nico de Vries toegedaan. ‘De meeste positieve reviews worden door het bedrijf zelf gemaakt. Dit om een ieder te bedonderen en op te lichten,’ beweert hij.

En de heer Van Welij: ‘Ik kreeg een ontzettend slecht bod voor mijn auto. Ik las ook ergens dat veel reviews zouden zijn opgeschreven door personeel en bekenden. Als je de opbouw leest van sommige recensies, dan zou mij dat niet verbazen.’

Ikwilvanmijnautoaf, de partij die het agressiefst adverteert en daardoor het bekendst is, doet het helemaal geweldig op Trustpilot. Zij hebben een score van maar liefst 4,7, dat staat voor uitstekend. Maar tussen de positieve reviews door valt ook daar de bekende kritiek te lezen. ‘De initieel geboden prijs is een farce,’ schrijft Theo. ‘Uiteindelijk wordt er zeker 30 procent minder geboden bij af levering. Op alle mogelijke manieren worden er redenen gevonden om de prijs onterecht substantieel te verlagen. Niet op ingaan!’

Dat vindt ook Annemarie Jongejan. ‘Wat een flutbedrijf,’ schrijft zij. ‘Ze dwingen je min of meer tot verkoop. Ze schrijven zaken op die niet kloppen, in mijn geval een barst in het raam. Dat was niet waar. De prijs is ook matig en heb je eenmaal een mail gehad, dan zeggen ze gewoon: “U zit aan de verkoop vast.” ’

@media (max-width: 679px){#fig-6335cdab61344 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6335cdab61344 img{#fig-6335cdab61344 img.lazyloading{width: 0px;height: 300px;}}@media (min-width: 680px)#fig-6335cdab61344 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6335cdab61344 img{#fig-6335cdab61344 img.lazyloading{width: 0px;height: 400px;}} Reclames van auto-opkoopsites

@media (max-width: 679px){#fig-6335cdab614fe img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6335cdab614fe img{#fig-6335cdab614fe img.lazyloading{width: 0px;height: 300px;}}@media (min-width: 680px)#fig-6335cdab614fe img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6335cdab614fe img{#fig-6335cdab614fe img.lazyloading{width: 0px;height: 400px;}} Reclames van auto-opkoopsites

@media (max-width: 679px){#fig-6335cdab615da img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6335cdab615da img{#fig-6335cdab615da img.lazyloading{width: 0px;height: 300px;}}@media (min-width: 680px)#fig-6335cdab615da img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6335cdab615da img{#fig-6335cdab615da img.lazyloading{width: 0px;height: 400px;}} Reclames van auto-opkoopsites

@media (max-width: 679px){#fig-6335cdab61696 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6335cdab61696 img{#fig-6335cdab61696 img.lazyloading{width: 0px;height: 300px;}}@media (min-width: 680px)#fig-6335cdab61696 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6335cdab61696 img{#fig-6335cdab61696 img.lazyloading{width: 0px;height: 400px;}} Reclames van auto-opkoopsites

Dieven

Bert Klomphaar kwam zelfs in de problemen doordat Ikwilvanmijnautoaf hem een goede prijs beloofde. ‘Dit bedrijf komt haar afspraken niet na en doet zaken met verkeerde handelaren,’ zegt hij. ‘Ik had een aantal biedingen gehad, maar die waren voor mij niet akkoord en daarom ruilde ik mijn auto in bij de dealer. Nadien kwam Ikwilvanmijnautoaf opeens met een bieding die aanzienlijk hoger lag dan mijn inruilbedrag. Ik zou geen gedoe krijgen en een gegarandeerd bod met een bindende overeenkomst.’

Toen krabde hij zich nog eens achter de oren.

‘Vervolgens kwam ik alsnog met de dealer overeen dat ik de auto via Ikwilvanmijnautoaf zou verkopen. Hun handelaar kraakte mijn auto echter helemaal af, terwijl de auto er zoals vooraf omschreven bij stond. Dus de gegarandeerde overeenkomst van Ikwilvanmijnautoaf heeft geen enkele waarde.’ Zijn advies: ‘Pas op en zoek een andere partij om te voorkomen dat je in de problemen komt.’

Zo’n andere partij is misschien wel Autovendi.

Ook zij hebben een uitstekende score van 4,7 op Trustpilot, maar helaas dringt het bekende verhaal zich ook hier op. ‘Verkoop hier niet je auto!’ waarschuwt Glenn Heij. ‘Ze vinden altijd wel iets waardoor er opeens heel veel van de prijs af moet. Zodra het erop aankomt, zijn het agressieve verkopers. En kan je ervan uitgaan dat een afgesproken bedrag bij hen niet bestaat.’

Volgens Glenn zei Autovendi dat zijn auto gebreken had aan de banden en het lakwerk. Er moest voor meer dan €1.000,00 aan de auto gerepareerd worden. Het bedrijf kwam met een verlaagd bod waar Glenn niet akkoord mee ging. Hij sloot buiten Autovendi om een iets betere overeenkomst met de dealer die zijn auto via het platform had willen kopen, maar voelt zich achteraf alsnog bedonderd. ‘Vervolgens zag ik mijn auto op Marktplaats staan, in dezelfde staat met dezelfde banden. Bij dezelfde dealer die de auto van mij kocht,’ zegt hij. ‘Die verkocht de auto voor €6.450,00 meer dan de prijs waarvoor ik mijn “slechte afgekeurde auto” weg moest doen. Dat bewijst toch maar weer dat ze leugens verkopen. De auto was gewoon goed.’

Ook Britt Rooze is ontevreden over de handelswijze van Autovendi. ‘Het gegarandeerde bod is totaal niet waar. De auto wordt bij verkoop helemaal doorgesproken met Autovendi en ik had foto’s toegevoegd. Bij aankomst bij de garage die de auto wilde kopen, werd de auto helemaal afgekraakt en was de gegarandeerde, afgesproken prijs opeens niet meer geldig. Ik kreeg een veel lager bod. Trap er niet in. Dieven zijn het. Vreselijk. Geen goed woord voor over.’

Benieuwd naar de rest van het artikel? Je leest 't via Blendle of in de nieuwste Revu. Hierin neemt Nieuwe Revu de proef zelf op de som. "Als schrijver van dit verhaal wil ik mijn Peugeot 407 verkopen, een automaat uit 2007 met 175.000 km op de teller."