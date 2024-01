Bij de koffie: Brendan Dassey, motorclubs en stoplichten

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Brendan Dassey komt vrij

Eindelijk is hij weer een vrij man: Brendan Dassey, de licht verstandelijk beperkte neef van Steven Avery - de hoofdverdachte uit de gelauwerde en intens populaire Netflix-serie Making a Murderer. Dassey werd samen met zijn oom veroordeeld voor de verkrachting en moord op fotografe Teresa Halbach in oktober 2005, maar dankzij de veelbekeken documentaireserie zijn er grote twijfels ontstaan over hun schuld. Zeker over de kwetsbare Dassey, die overduidelijk een bekentenis werd aangepraat. Een hoge rechter heeft zijn vonnis nu vernietigd. Dassey moet zich buiten de gevangenis wel aan voorwaarden houden. Zo mag hij geen wapen bezitten.

A judge orders the immediate release of Brendan Dassey, whose case was featured in Netflix's Making a Murderer https://t.co/dUecC6dHOT pic.twitter.com/J28VPoXTgE — BBC Breaking News (@BBCBreaking) November 14, 2016

Oproer in motorland

Dinsdagochtend zijn in alle vroegte drie leden van motorclub No Surrender van hun bed gelicht. Het drietal wordt verdacht van zware mishandeling en drugshandel. Ook motorclub Bandidos ligt onder vuur. Het Openbaar Ministerie (OM) wil een verbod op de club. Om dat te bewerkstelligen is een verzoek ingediend bij de rechtbank.

Drie arrestaties bij invallen bij No Surrender https://t.co/cZxPEirQyF — Eindhovens Dagblad (@ED_nieuwsfeed) November 15, 2016

Stoplicht onder de loep

Stoplichten zouden vaak langer dan nodig is op rood staan. Soms tot wel twintig seconden. En dat is te wijten aan een verkeerde afstelling van de stoplichten. Specialisten trekken aan de bel.