Chef-kok London Loy en BACARDÍ slaan de handen ineen voor inspiratieplatform The Table of Ocho

Dit artikel is in samenwerking met BACARDÍ tot stand gekomen.

De chef-koks van de wereld zullen nu al wel een aardig idee hebben van wat ze hun vrienden met kerst willen voorschotelen, maar de gemiddelde thuiskok krabt nog een keer achter zijn oren. Wat te maken voor de feestdagen? Gelukkig is daar The Table of Ocho: een feestelijk inspiratieplatform van BACARDÍ en London Loy waarmee je een diner voor acht vrienden kunt bereiden.

Gevraagd worden voor een inspiratieplatform? Dan moet je wel van goeden huize komen. En da's zeker het geval voor London Loy. Van kinds af aan had Loy al een grote interesse in koken en bakken. Later volgde hij de koksopleiding en hij timmerde aan zijn carrière als chef bij verscheidene hotels in Amsterdam. Inmiddels is het een grote naam geworden. Hij heeft een kookvlog en is vaak te zien op tv als kookdeskundige. En kun je je die bloedstollende wedstrijd tussen Rico Verhoeven en Bard Hari in 2018 nog herinneren? De eer was toen aan Loy om elf dagen voorafgaande aan deze partij al het eten voor de kickboxer te verzorgen. Nu nog steeds verzorgt hij regelmatig maaltjes voor de kampioen ter voorbereiding van zijn wedstrijden. Indrukwekkend cv, niet? Het was dus logisch dat de chef gevraagd werd om mee te werken aan The Table of Ocho.

The Table of Ocho

Uit onderzoek van Norstat Express blijkt dat we de feestdagen het liefst spenderen met vrienden en familie. En goed gezelschap verdient natuurlijk goed eten. Het liefst effe wat anders dan een rollade met stoofpeertjes toe. Ben jij voor de feestdagen nog op zoek naar moderne gerechten voor op het menu? The Table of Ocho tot uw dienst.

The Table of Ocho is een inspiratieplatform waarop je de heerlijkste recepten vindt voor een thuisdiner met acht vrienden. Het platform ontstond nadat BACARDÍ en Loy de handen ineensloegen. Het was een match made in de spreekwoordelijke heaven. De chef houdt er namelijk al jaren een passie voor rum op na. Een samenwerking tussen de chef en BACARDÍ moest dus een keer gebeuren.

Naast zijn liefde voor rum is Loy ook stapel op de Caribische keuken. Dat vertaalt zich in kleurrijke Caribische gerechten en smaakvolle BACARDÍ Reserva Ocho cocktailrecepten. Al vind je op The Table of Ocho ook andere belangrijke zaken. Neem nu tips voor een strakke tafelstyling en de ultieme playlist.

Kip, cassave, aubergine en gegrilde snijboon, een van de acht recepten die deel uitmaakt van The Table of Ocho.

Ocho: dé drank van de familie

We noemden het net al, maar ook de aged rum Bacardí Ocho speelt een grote rol in de totstandkoming van The Table of Ocho. Sterker nog, het inspiratieplatform is geïnspireerd op deze drank. Een drank met een verhaal. Zo werd de Bacardí Ocho tot een aantal jaar geleden exclusief gedronken door de BACARDÍ familie tijdens speciale diners.

Met regelmaat nodigden de BACARDÍ's familie, vrienden en buren uit voor extravagante diners op hun landgoed. Er werd geproost met de Bacardí Ocho en de combinatie van rum, feestelijk eten en Latijns Amerikaanse muziek zorgde ervoor dat de gasten het volhielden tot in de late uurtjes.

De familie en diens gasten waren tot aan het eind van de vorige eeuw de enigen die de drank nuttigden, maar inmiddels kunnen ook niet-BACARDI's genieten van de drank die is gebaseerd op het iconische familierecept uit 1862. Door een rijping van acht (!) jaar heeft de rum een diepe, gelaagde en zachte smaak. Daar valt wel mee te proosten!

@media (max-width: 680px){#fig-65a9ad3731272 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a9ad3731272 img{#fig-65a9ad3731272 img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-65a9ad3731272 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a9ad3731272 img{#fig-65a9ad3731272 img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-65a9ad3731272 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a9ad3731272 img{#fig-65a9ad3731272 img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

De gerechten van Loy

The Family Reserve – zoals de rum ook wel wordt genoemd – vormde een belangrijke inspiratie voor The Table of Ocho, maar ook chef Loy speelde een belangrijke rol in de totstandkoming van het platform. Loy heeft het diner van de BACARDÍ familie volledig omarmd en stelde verscheidene gerechten samen voor diners met vrienden. De Caribische gerechten die hij hiervoor bedacht gaan perfect samen met de acht verschillende authentieke rum cocktails – laat die wijn dus maar zitten. De Pieces of 8-cocktail past bijvoorbeeld perfect bij de rode mul ceviche. Of serveer de BACARDÍ ocho fashion bij de gepocheerde nectarines dulce de leche. Je hoort het al, geen traditioneel kerstmaal.

De BACARDÍ reserva ocho, die ook de bijnaam The Family Reserve draagt.

“Lekker koken is mijn passie, maar tijdens de feestdagen ga ik echt all out voor mijn vrienden en familie. Ik schotel geen traditionele gerechten voor, maar altijd een verrassend en kleurrijk menu", aldus Loy. "De gerechten voor Table of Ocho zijn geïnspireerd op BACARDÍ Ocho en de Caribische keuken en zijn perfect te combineren met de cocktails. Soul food op een sophisticated manier.”