'Ongewenst in 2023'

– Corporale studentenverenigingen die te maken hebben met ‘incidenten’. Een incident is eenmalig. Talloze incidenten noemen we een ‘structuur’. Ook niet meer in 2023: een straf voor die verenigingen die bestaat uit een tijdelijke opschorting, in combinatie met een belofte van beter gedrag. Een belofte waar je je toch niet aan houdt is geen ‘belofte’, dat is ‘bedrog’. Jaren na Jiskefet: weg met de Lullo’s.

– Kwezelige ‘verslaggevers’ van Ongehoord Nederland die net zo lang zuigen tot ze een keer uitgescholden worden door een Kamerlid, en daar dan heel opgewonden schande van kunnen spreken: eindelijk slachtoffer! Het zoveelste bewijs: de ware sneeuwvlokjes dwarrelen op extreemrechts. Voor eens en voor altijd: dat je een plopkap om een microfoon kan trekken, maakt je nog geen journalist.

– Het idee dat de FIFA ooit kan gaan deugen.

– Hobby’s van Elon Musk.

– Een nieuwe baan op een belangrijke plek voor Dick Benschop.

– Blauw-wit-rode vlaggen. Want verkeerd om.

– Bestuurders die ‘begrip’ tonen voor terreur als daar een tractor onder zit.

– VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis met gekwelde blik op een foto naast een Misstand dat meestal gewoon meevalt.

– De domme, holle lach van Bas Smit.

– Tweets van Sywert. Die is af. Voorgoed. Ja, maar iedereen verdient een tweede kans? Klopt. Maar niet overal. Een tweede kans in de volstrekte anonimiteit is ook een tweede kans.

– De term Champions League voor iets anders dan de Champions League.

– Een nieuwe hobby van Willem Engel.

– De Dutch Disease. Ik ben niet voor een verbod op bepaalde woorden, ik ben voor een verbod op álle woorden tijdens een concert. Zwijg en luister, of vertrek naar de bar.

– Programma’s waarin zangers en zangeressen liedjes van elkaar zingen, waarbij degene die het liedje als eerste zong gaat huilen.

– Onderzoeken naar ‘grensoverschrijdend gedrag’ die worden uitgevoerd door de organisatie waar dat gedrag plaatsvond.

– Kunst die weg moet uit openbare ruimten omdat daarin mensen rondlopen die niet snappen dat vrijheid de basis is van kunst. Als we dan toch moeten kiezen: die mensen weg uit openbare ruimten.

– Talkshows met televisierecensenten die komen vertellen over talkshows.

– Gideon van Meijeren op een motorvoertuig zonder rijbewijs.

– Gideon van Meijeren op een motorvoertuig.

– Gideon van Meijeren.

– Iedereen die Hazes met zijn of haar achternaam heet, behalve als hun voornaam Roxeanne luidt.

– Het benepen burgerlijk moralisme van juicekanalen, en hun gedwongen ‘outen’ van iedereen met een andere relatievorm. De nieuwe inquisitie heet Yvonne.