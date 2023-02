Dilan Yeşilgöz over snuivende Milo Driessen: 'Wát een schande'

Er is nogal wat drukte ontstaan om een grammetje poedersuiker. Waar bestaat de ophef precies uit?

Een kleine, lokale gebeurtenis wordt op oud-Hol-landsche wijze opgeschaald naar een probleem van wereldformaat. De aandacht die het voorval krijgt, staat op de voorpagina’s pal naast belangrijk nieuws over legertanks die door diverse landen worden geleverd aan Oekraïne in hun strijd tegen Rusland. Wat er in cokeland is gebeurd, is ook nog eens oud nieuws, want het speelde zich reeds af op oudejaarsavond in het Utrechtse poppodium Tivolivredenburg. Wat er nou precies aan de hand was? Frontman Milo Driessen van de Haagse muziekformatie Goldband kreeg een ponypackje coke aangereikt uit het publiek. Om te laten zien dat hij zijn neus niet ophaalt voor een beetje geestverruiming, aarzelde Driessen niet om het goedje over zijn handpalm te strooien en de witte sloper naar binnen te snuiven. Dat is gefilmd en dat filmpje gaat nu overal rond.

Niet echt lekker qua voorbeeldfunctie toch, openlijk cocaïne naar binnen hachelen?

'Tuurlijk hoort dat niet. De zaal stond vol fans van dit mateloos populaire trio, dat bovendien onlangs de prestigieuze Popprijs 2022 won. Dagenlang etterde dit wondje nog na in alle media en talkshows. Herman Brusselmans zei in HLF8 heel stichtelijk over Driessen: ‘Een belachelijke eikel is het, waarom moet je dat doen in het openbaar? Ten eerste is het verboden, ten tweede staat het daar vol jeugd. Als je het al doet, doe het dan backstage.’ Omroep MAX-bejaarde Jan Slagter vond er natuurlijk ook wat van: ‘Het is een heel slecht voorbeeld. Het lijkt heel stoer dat je het op het podium doet, maar men slaat hier veel te veel in door.’ En Driessen zelf? Die erkent: ‘Het was superonhandig, ik had het niet hoeven doen.’ Tegelijk wijst hij op de enorme mediabom die hierdoor is ontploft: ‘Volgens mij is het al ouder dan de Bijbel dat mensen geestverruimende middelen gebruiken. En het komt nu vooral door de media dat de beelden een platform krijgen.’

Wat vindt Milo Driessen van zichzelf?

‘Ik vind dat er nogal bekrompen met drugsgebruik wordt omgegaan.’

Wat vinden wij van Milo Driessen?

Hij stak zijn neus in andermans zaken.

Wat vinden anderen van Milo Driessen?

JOHN DE BEVER - Volkszanger

‘Aan tafel bij HLF8 werd het drugsgebruik van die zanger besproken, ik zat ook aan tafel. Ik vind het niet normaal als je zoiets doet op het podium. Als je het überhaupt wilt doen, doe het dan zo dat niemand het ziet. Dit is geen voorbeeld voor kinderen. Ik heb nog nooit zulke gekke dingen gezien bij medeartiesten. Ik kom overal in het land en zie weleens zangers een biertje nemen, maar harddrugs? Nooit. Misschien hoort het bij een ander stijltje muziek dan dat ik maak. Zie je mij al cocaïne staan snuiven terwijl ik Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht zing? Haha, hou toch op man. Maar ik zou ook niet op het podium gaan staan in mijn blote buik. Het hoort misschien bij rock-’n-roll. Niet bij mij.’

DILAN YEŞILGÖZ - Minister van Justitie en Veiligheid

In De Telegraaf: ‘Alsjeblieft zeg, wát een schande. Ik vond het intens sneu om te zien. Ik begrijp niet wat iemand bezielt om dat te doen of te denken dat dat stoer is. Echt heel sneu. Ook als je weet in wat voor strijd we zitten in dit land tegen de georganiseerde drugscriminaliteit. Als je weet dat mensen keer op keer zeggen: weet wat voor aanbod jouw vraag in stand houdt, weet wie erachter zitten. Er zitten mensen achter die er niet voor terugdeinzen om journalisten en advocaten te vermoorden. Als je dán denkt dat dit geinig is, heb je echt wel een paar slagen gemist.’

ANITA DOTH voormalig zangeres 2 Unlimited

‘In de jaren 70 was het misschien rock-’n-roll om coke op het podium te snuiven, maar inmiddels is het een beetje suf of zo. Waarom moet je dat doen, is dat cool, ben je dan stoer? Wil je zo aan de hele wereld laten zien dat je zo graag drugs gebruikt? Doe dat lekker achter de schermen. Ik snap niet wat de plaats van drugs op het podium is. Aan de andere kant: wie ben ik om te oordelen? Ik hoor steeds over de voorbeeldfunctie, maar er zijn ook een heleboel artiesten die die voorbeeldfunctie helemaal niet wíllen. Dat vind ik wel een punt: die functie wordt je opgelegd. Je mag dus niet jezelf zijn, maar je moet een goed voorbeeld zijn voor anderen. Dat is ook een beetje saai, misschien. Ik sta er dus een beetje dubbel in; mensen moeten zelf ook een beetje kunnen uitmaken wat ze doen. Ik persoonlijk vind het suf, want drugs zijn niet stoer of cool, het is triest. Dus waarom zou je dat laten zien? Als ik op het podium sta, heb ik amper tijd om een slok water te drinken, ik ben alleen maar met het publiek bezig. Zelfs in onze drukste tijd met 2 Unlimited hebben we dit soort dingen nooit gedaan. Ik heb natuurlijk weleens wat gezien, maar ik denk dat de 90’s vergeleken met de 70’s en 80’s een heel brave tijd was. Ik heb nooit artiesten drugs zien gebruiken, echt nóóit. Ik ben weleens op een feest geweest waar bergjes lagen, maar dan vroeg ik me af wat ik daar deed. Het was niet mijn ding. Bij de dancemuziek die we met 2 Unlimited maakten, pasten wel feesten waar mensen aan de xtc zaten. Maar die hadden dat dan vooraf al ingenomen, wij zagen het echte gebruik nooit voor onze neus. Vooral in Engeland kon de hele tent naar Vicks Vaporub ruiken als we binnenkwamen. Dat smeerden ze op hun blote borst, het verhevigde de werking van xtc. Als we dan een zaal binnenkwamen waar alles naar Vicks stonk, wisten we: iedereen is hier helemaal knetter. Iedereen danste wild, maar ze waren wel allemaal vrolijk en blij, eigenlijk het beste publiek dat je kunt hebben.’