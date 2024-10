Je zorgverzekering afsluiten voor 2025: de 5 belangrijkste veranderingen

Zorgverzekering vergelijken

Wil je overstappen naar een andere zorgverzekeraar of je zorgpakket aanpassen? Dat kan vanaf 13 november. Vanaf dan staan alle zorgpremies en vergoedingen voor 2025 vast. Elk jaar worden er vergoedingen toegevoegd aan ons zorgpakket. Tegelijkertijd wordt er ook veel bezuinigd op zorg. Hierdoor krijg je sommige zorg misschien niet meer vergoed. Bovendien stijgen de zorgkosten elk jaar, waaronder de maandelijkse premie.

Je kunt zorgverzekering vergelijken om te ontdekken welk zorgpakket je nodig hebt. Welke zorg verwacht jij volgend jaar nodig te hebben? Denk aan extra tandartszorg, een operatie of extra behandelingen fysiotherapie. Of heb je juist veel minder zorg nodig? In dat geval kan het ook lonen om je zorgverzekering onder de loep te nemen. Het kan zijn dat je betaalt voor aanvullende zorg waar je geen gebruik (meer) van maakt.

1. Verhoogde premie en zorgtoeslag

De eerste en niet onbekende verandering: de zorgkosten stijgen, waardoor de maandelijkse premie ook omhoog gaat. Expert zorgverzekeringen, Bas Knopperts: ‘In 2025 stijgt onze zorgpremie met zo’n 10 euro per maand. Door vergrijzing en meer chronisch zieken is het onvermijdelijk dat meer mensen langdurige zorg nodig hebben. Dat zie je terug in de zorgkosten. Gelukkig stijgen hierdoor ook de lonen van zorgmedewerkers. Een nodige ontwikkeling om tekorten in de zorg op te lossen en de kwaliteit van zorg in Nederland hoog te houden!’

2. Meer zorgtoeslag

De stijgende premie betekent ook dat de zorgtoeslag stijgt. Je komt in aanmerking voor deze financiële tegemoetkoming voor zorgkosten als je een laag inkomen hebt. Ben je alleenstaand en verdien je tot 38.000 per jaar? Dan ontvang je zo’n 6,50 euro meer zorgtoeslag per maand. Woon je samen en hebben jullie een verzamelinkomen tot 48.000 euro? In dat geval ziet de overheid jullie als toeslagpartners. Als huishouden ga je er dan ruim 13 euro per maand op vooruit.

3. Contracten eerder bekend

Afhankelijk van je zorgpolis wil je soms weten of je zorgverlener wel een contract heeft met jouw zorgverzekeraar. Ga je naar een ziekenhuis of andere zorgverlener zonder contract? Dan kan het zijn dat je de behandeling alleen deels vergoed krijgt, bijvoorbeeld tot 75%. De rest van de zorgkosten betaal je zelf of krijg je vergoed via een aanvullend pakket. Voorheen hadden zorgverzekeraars lang niet alle contracten met ziekenhuizen en andere zorgverleners vastgelegd voor het eind van het jaar. Nu zijn zorgverzekeraars verplicht hun contracten op tijd rond te hebben. Hierdoor wordt je zorgverzekering vergelijken ook weer makkelijker.

4. Vergoeding adviesgesprek

Heb je psychische hulp nodig? Vanaf 2025 start er een proef waarbij een eerste adviesgesprek wordt vergoed. Dit ‘verkennend GGZ-gesprek’ is een manier om sneller duidelijk te krijgen welke behandeling je nodig hebt. De hoop is dat mensen zo eerder geholpen worden, waardoor er minder lange wachtlijsten zijn. Deze proef duurt in totaal vier jaar. Let op: je krijgt dit adviesgesprek alleen vergoed als je naar een gecontracteerde zorgverlener gaat.

5. Vergoeding oefentherapie

Heb je de longziekte COPD? Hierbij zijn je longen beschadigd en heb je moeite met ademhalen. Inmiddels is bewezen dat oefentherapie goed werkt bij COPD. Daarom wordt vanaf 2025 alle oefentherapie vergoed voor COPD-patiënten. Er zit nu geen maximum meer aan het aantal behandelingen. Verder maakt de ernst van de COPD ook niet meer uit. Ook patiënten met reumatoïde artritis krijgen vanaf 2025 alle oefentherapie vergoed. Hierbij moet er wel sprake zijn van ernstige reumatoïde artritis.