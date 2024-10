Toffe kerstcadeaus voor je personeel

Het uitzoeken van een kerstattentie neemt nogal wat tijd in beslag. Je wil immers ieder jaar iets anders geven. Ga je weer voor een uitgebreid kerstpakket met wijn, lekkers en een cadeautje of hou je het dit jaar simpel en geef je iedereen naast bijvoorbeeld gepersonaliseerde glazen, wijn of chocola een leuke cadeaubon? Ter inspiratie vijf leuke, bijzondere en klassieke ideeën om als attentie aan je personeel te geven.

1. Kerstpakket

Een klassieker natuurlijk onder de kerstgeschenken voor je personeel is het kerstpakket. Er zijn heel veel verschillende pakketten om uit te kiezen en soms kun je ze in huisstijl samenstellen. Het meest speciaal is het wanneer je een pakket maakt of kiest wat past bij je bedrijf qua cadeautje. Zijn jullie van het barbecueën of koken, kies dan voor een pakket vol met spulletjes en lekkere hapjes. Is de vrijdagmiddagborrel het hoogtepunt van de week? Dan mag een wijntje of ander drankje niet ontbreken. Of geef een gepersonaliseerde koffiemok met lekkers. Er is altijd wel iets te vinden.

2. Cadeaubon

Een van de leukste en meest populaire kerstattenties voor je personeel is een cadeaubon. Je geeft immers een flexibel kerstcadeau waarmee je je medewerkers de vrijheid geeft om zelf iets uit te kiezen. Het voordeel van een cadeaubon is dat het kan worden aangepast aan persoonlijke voorkeuren en interesses. Denk aan cadeaubonnen van bekende winkels, online platforms zoals Bol.com of Coolblue, of cadeaubonnen voor belevenissen zoals een diner, bioscoopbezoek of wellnessdag. Je kunt zelfs kiezen voor een universele cadeaubon, zoals de Nationale Geschenkbon, waarmee je personeel in verschillende winkels en webshops kan shoppen. Door een brede keuze aan te bieden, weet je zeker dat je iedereen blij maakt. Je kan natuurlijk van tevoren ook inventariseren waar men mogelijk interesse in zou hebben. Een cadeaubon kun je op zichzelf staand geven en onderdeel maken van een leuk cadeaupakketje. Doe bijvoorbeeld een zak popcorn bij de Nationale Bioscoopbon, een maskertje of verzorgingspakket bij een wellnessbon en een slaapmasker bij een hotelovernachting. Wat handig is, is dat je dit allemaal bij je op het bedrijf kan laten bezorgen .

3. Een dagje uit (met bedrijf en gezin)

Een dagje uit is altijd leuk. Hier zou je ook een cadeaubon voor kunnen uitzoeken, maar je kan ook tickets aan je personeel geven. Helemaal leuk als je precies weet wat de gezinssamenstelling is, zodat je er voor de kinderen ook nog wat bij kan doen. Een opkomend kerstcadeau is een beleving, waarbij je een ervaring geeft. Een dagje uit met het personeel en de hele familie is onvergetelijk qua herinnering. Met consumptiebonnen of zakgeld voor wat lekkers maak je dit helemaal compleet. Andere populaire belevenissen zijn een kookworkshop, escape room, tickets voor concert of theater en gezamenlijke teamactiviteiten. Voor een persoonlijke touch kun je overwegen om medewerkers te laten kiezen uit verschillende opties zodat ze een ervaring kunnen kiezen die hen echt aanspreekt.

4. Abonnement op een (online) dienst

Ontspanning is heel belangrijk en we doen dat allemaal het liefst met een goede film of serie. Geef daarom eens een abonnement op een dienst die past bij de interesses van je medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan een abonnement op een tijdschrift of krant, een streamingdienst zoals Netflix of Spotify, of zelfs een online cursus naar keuze. Voor sportliefhebbers kan een abonnement op een sport-app, zoals een yoga- of hardloopapp, een leuk en nuttig cadeau zijn. Dit type geschenk is vooral fijn, omdat het na de feestdagen nog steeds waarde blijft bieden, wat zorgt voor een blijvende herinnering.

5. Thuiswerkpakket

Mocht je met je medewerkers gebruik maken van het hybride werken, dan is het wellicht fijn om een leuk thuiswerkpakket als kerstattentie te geven. Een fijne muismat, een warme deken, een stijlvol notitieboek en een mooie, gepersonaliseerde thermosfles voor koffie of thee zijn allemaal leuke ideeën voor een hybride thuiswerkpakket. Natuurlijk kun je er nog een leuke decoratie bij doen voor thuis, om het helemaal compleet te maken.

Kerstattenties vol waardering

Het belangrijkste van een kerstattentie is dat je er je waardering mee uitspreekt naar je personeel toe. Naast dat kerstcadeaus een geweldige manier zijn om je waardering te tonen, helpen ze ook mee de teamgeest te versterken.

Er zijn heel veel mogelijkheden. Laat vooral zien dat je hebt nagedacht over het cadeau, want dat zal het beste worden gewaardeerd. Ook cadeaubonnen zijn een persoonlijk cadeau en je biedt de ontvanger de vrijheid om deze zelf te besteden. Welke optie je ook kiest, zorg ervoor dat het cadeau past bij de cultuur van je bedrijf en voorkeuren van je personeel. Veel succes met het kiezen van de perfecte attentie.