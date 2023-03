Jerry Hormone: 'Ik ben dus echt waanzinnig goed in masturberen'

Door een systeemfout (of zo, ik begrijp erg weinig van computers) is de aanvraagdatum voor het STAP-budget een paar werken opgeschoven, naar vrijdag 17 maart, om tien uur des ochtends in den morgen. En dat is heel goed nieuws. Niet alleen voor de aanvragers, die van het UWV 1000 piek hopen te krijgen om zich middels een cursusje om of bij te scholen en zo een stukje competitiever deel kunnen nemen aan de ratrace van de arbeidsmarkt. Nee, ook voor mij is een beetje extra voorbereidingstijd niet in de majem gepleurd.

Ik bedenk me namelijk net pas dat ik zelf ook wel zo’n lesprogrammaatje voor een rug de neus kan weggeven. Nu barst ik natuurlijk van de centen, het geld klotst hier in huize Hormone letterlijk tegen de plinten, maar ook ik ben kapitalist, dus het is nooit genoeg. Er kan altijd meer bij, desnoods ga ik nóg groter wonen.

Dus ik ga vanmiddag even zo’n cursus in mekaar flansen. Vraag is alleen nog: wát voor cursus? Welke van mijn onuitputtelijke wijsheid en oneindige kunde zal ik op mijn subsidie over de balk smijtende studenten overbrengen?

Ik kan – al zullen er vast hele dom-rechtse volksstammen zijn die dat anders zien – vrij aardig schrijven. Toegegeven, het is niet van het niveau Reve-Hermans-Mulisch in hun hoogtijdagen, maar hebben die de laatste tijd nog iets zinnigs op papier gezet? Prussies.

Toch lijkt het me een weinig heilzame onderneming schrijfonderwijs te gaan verzorgen. Welke idioot leidt zijn eigen concurrentie op? Meer paarden aan dezelfde ruif, daar gaat deze volbloed niet beter van eten. Nee, het moet iets anders zijn. Iets anders dat ik heel goed kan, maar waarvan het me geen fluit uitmaakt als honderden, desnoods duizenden het net zo goed kunnen als ik. Omdat het me niet in de portemonnee raakt. Omdat het slechts een hobby, een liefhebberij is. Maar wel een waarin ik werkelijk en waarachtig excelleer, want ik ben geen charlatan en wil dat m’n cursisten daadwerkelijk met een nieuw verworven skill set (hoor mij die HR-lingo eens spreken!) de deur uit lopen.

Ik heb het: aftrekken! Ja, dat had je misschien niet van me gedacht, maar ik ben dus echt waanzinnig goed in masturberen. Misschien een beetje een gevalletje ‘wij van WC-Eend’, maar geloof me, ik kan het echt heel, héél erg lekker. Ik heb er in ieder geval nog nooit klachten over gehad of gekregen.

Ik beperk me dan natuurlijk wel tot het deel van de cursisten (m/v/x) met een piemel, maar soit, dat zijn er nog steeds een hele hoop. Verder is het perfect. Het kan online (hoef ik de deur niet uit) en zelfs in groepsverband (waardoor het cashen zoveel vlugger gaat). Een uurtje praktijkles voor de webcam in Microsoft Teams en een pdf met alle theorie in de mail.

Skip vrijdag 17 maart dus die cursus zonnepaneelinstallateur en kies voor jezelf, kies voor de opleiding Onanie met Jerry. Maak ik ’m vast hard.