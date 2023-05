Van dataverlies naar data recovery

@media (max-width: 680px){#fig-64504675ad35f img.lazyloading{background: #eee;}#fig-64504675ad35f img{#fig-64504675ad35f img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-64504675ad35f img.lazyloading{background: #eee;}#fig-64504675ad35f img{#fig-64504675ad35f img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-64504675ad35f img.lazyloading{background: #eee;}#fig-64504675ad35f img{#fig-64504675ad35f img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

De server valt uit en bestanden worden niet opgeslagen: je hebt last van dataverlies. Maar wat doe je nu? Wij geven je een aantal tips over data recovery en wat te doen bij dataverlies.

Raak niet in paniek

Het belangrijkste als je vermoedt dat er sprake kan zijn van dataverlies is om niet in paniek te raken. Probeer rustig na te blijven denken en schrijf op welke handelingen je als laatst hebt gedaan. Dit kan enorm van belang zijn voor een eventueel data herstel team. Probeer vooral niet om zelf veranderingen aan te brengen aan de harde schijf of in de data.

Overschreden data = geen data

Het is erg belangrijk dat er niets wordt geïnstalleerd of verwijderd van de harde schijf nadat het probleem is opgetreden. Meestal staat de verloren data namelijk nog op de harde schijf, hoewel dat niet zo lijkt. Bestanden die zijn verwijderd, zelfs als ze uit de prullenbak zijn verwijderd, zijn nog steeds toegankelijk totdat deze worden overschreven. Zelfs na het formatteren is de kans groot dat deze gegevens nog kunnen worden hersteld. Zorg er dus pertinent voor dat je niks installeert of verwijdert van je harde schijf, overschreden data betekent namelijk dat je deze data echt kwijt bent.

Vermijd Youtube en goedbedoeld advies

Vaak als er zich een probleem voordoet weten mensen niet hoe snel ze op Youtube of Google moeten zoeken naar oplossingen. Veel van deze goedbedoelde adviezen werken echter niet. Stop daarom ook nooit een harde schijf in de vriezer. Dit is één van de vele tips die op internet te vinden zijn, er wordt geroepen dat dit weer toegang zal geven tot de date. Dit is echter simpelweg niet waar. Op het moment dat de schijf zich namelijk op gaat warmen na bevroren te zijn, gaat zich condens vormen op de oppervlakken van de schijf. Hierdoor zal magnetische data niet meer te redden zijn.

Wat nog meer vaak beweerd wordt op internet is dat automatische recovery tools je zullen helpen. Vermijd deze ook. Zulke tools zijn namelijk niet in staat om om te gaan met fysieke schade, ze zullen de schade juist verergeren.

Schakel een professional in

Probeer vooral niet om zelf het wiel opnieuw uit te vinden. In dit soort situaties is het altijd aan te raden om hulp te zoeken bij een deskundige. Geen idee wie je hiervoor moet inschakelen? Probeer het dan eens bij Data Recovery Nederland, zij zijn hierin gespecialiseerd en zijn gevestigd door heel Nederland.